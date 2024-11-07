Салат за 5 минут из свеклы без майонеза — быстрый рецепт

Салат со свеклой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ищете быстрый рецепт полезного салата? Попробуйте салат из свеклы без майонеза! Готовится всего за 5 минут, насыщен витаминами и идеально подходит для тех, кто следит за питанием.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свекла вареная — 400-500 г;

чернослив — 80 г;

грецкие орехи — 80 г;

изюм — 60 г;

растительное масло или майонез —1-2 ст.л.;

лимонный сок — 1-2 ст.л.;

соль.

Способ приготовления

Свеклу очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Можно также нарезать тонкими брусочками, если хотите более текстурный салат.

Свекла и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Чернослив тщательно промойте и нарежьте небольшими кусочками. Изюм также промойте и при необходимости замочите в горячей воде на несколько минут, чтобы он стал мягким.

Свекла и орехи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Грецкие орехи слегка измельчите ножом или разломайте руками, чтобы кусочки были среднего размера. В большой миске соедините свеклу, чернослив, изюм и орехи. Полейте лимонным соком, добавьте растительное масло или майонез, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подавайте салат сразу после приготовления или дайте ему настояться в холодильнике 15-20 минут для более насыщенного вкуса.

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