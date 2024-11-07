Салат за 5 минут из свеклы без майонеза — быстрый рецепт

Бюджетный салат за 5 минут из обычной свеклы без майонеза
Ищете быстрый рецепт полезного салата? Попробуйте салат из свеклы без майонеза! Готовится всего за 5 минут, насыщен витаминами и идеально подходит для тех, кто следит за питанием.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свекла вареная — 400-500 г;
- чернослив — 80 г;
- грецкие орехи — 80 г;
- изюм — 60 г;
- растительное масло или майонез —1-2 ст.л.;
- лимонный сок — 1-2 ст.л.;
- соль.
Способ приготовления
Свеклу очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Можно также нарезать тонкими брусочками, если хотите более текстурный салат.
Чернослив тщательно промойте и нарежьте небольшими кусочками. Изюм также промойте и при необходимости замочите в горячей воде на несколько минут, чтобы он стал мягким.
Грецкие орехи слегка измельчите ножом или разломайте руками, чтобы кусочки были среднего размера. В большой миске соедините свеклу, чернослив, изюм и орехи. Полейте лимонным соком, добавьте растительное масло или майонез, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
Подавайте салат сразу после приготовления или дайте ему настояться в холодильнике 15-20 минут для более насыщенного вкуса.
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