Дуже смачний бюджетний салат із простих інгредієнтів — покроковий рецепт приготування

Бюджетний салат, здивує кожного — доступний список інгредієнтів
Смачний картопляний салат з солоними огірками та солодкою кукурудзою. Корисний салат на кожен день, швидкий та бюджетний в приготуванні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- картопля 500 г;
- огірки 3 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- зелена цибуля;
- кукурудза 100 г.
Для заправки:
- жовток 1 шт.;
- гірчиця 1 ч. л.;
- мед або цукор 1 ч. л.;
- олія 2-3 ст. л.;
- бальзамічний оцет 1 ст. л.;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Картоплю відварити в шкірці до готовності, остудити, очистити і нарізати кубиками. Огірки нарізати тонкими кружечками або півколами. Додайте також подрібнену зелену цибулю.
Якщо кукурудза консервована, відцідіть її, а якщо заморожена, попередньо відваріть до готовності. У глибокій мисці змішайте жовток, гірчицю, мед або цукор, сіль та перець. Поступово вливайте олію, продовжуючи збивати, щоб соус став однорідним. Додайте бальзамічний оцет і ретельно перемішайте.
У великій мисці з'єднайте нарізану картоплю, огірки, зелену цибулю і кукурудзу. Полийте салат соусом і обережно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно покрилися соусом.
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