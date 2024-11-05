Дуже смачний бюджетний салат із простих інгредієнтів — покроковий рецепт приготування

Салат з картоплею. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Смачний картопляний салат з солоними огірками та солодкою кукурудзою. Корисний салат на кожен день, швидкий та бюджетний в приготуванні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

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Вам знадобиться:

картопля 500 г;

огірки 3 шт.;

цибуля 1 шт.;

зелена цибуля;

кукурудза 100 г.

Для заправки:

жовток 1 шт.;

гірчиця 1 ч. л.;

мед або цукор 1 ч. л.;

олія 2-3 ст. л.;

бальзамічний оцет 1 ст. л.;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в шкірці до готовності, остудити, очистити і нарізати кубиками. Огірки нарізати тонкими кружечками або півколами. Додайте також подрібнену зелену цибулю.

Смажена картопля. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Якщо кукурудза консервована, відцідіть її, а якщо заморожена, попередньо відваріть до готовності. У глибокій мисці змішайте жовток, гірчицю, мед або цукор, сіль та перець. Поступово вливайте олію, продовжуючи збивати, щоб соус став однорідним. Додайте бальзамічний оцет і ретельно перемішайте.

Огірки та зелена цибуля. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

У великій мисці з'єднайте нарізану картоплю, огірки, зелену цибулю і кукурудзу. Полийте салат соусом і обережно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно покрилися соусом.

Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

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