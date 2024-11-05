Очень вкусный бюджетный салат из простых ингредиентов – пошаговый рецепт приготовления

Бюджетный салат, удивит каждого — доступный список ингредиентов
Вкусный картофельный салат с солеными огурцами и сладкой кукурузой. Полезный салат на каждый день, быстрый и бюджетный в приготовлении.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- картофель 500 г;
- огурцы 3 шт.;
- лук 1 шт.;
- зеленый лук;
- кукуруза 100 г.
Для заправки:
- желток 1 шт.;
- горчица 1 ч. л.;
- мед или сахар 1 ч. л.;
- масло 2-3 ст. л.;
- бальзамический уксус 1 ст. л.;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Картошку отварить в кожуре до готовности, остудить, очистить и нарезать кубиками. Огурцы нарезать тонкими кружочками или полукругами. Добавьте также измельченный зеленый лук.
Если кукуруза консервирована, отцедите ее, а если заморожена, предварительно отварите до готовности. В глубокой миске смешайте желток, горчицу, мед или сахар, соль и перец. Постепенно вливайте масло, продолжая взбивать, чтобы соус стал однородным. Добавьте бальзамический уксус и тщательно перемешайте.
В большой миске соедините нарезанный картофель, огурцы, лук, зеленый лук и кукурузу. Полейте салат соусом и осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом.
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