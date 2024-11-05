Очень вкусный бюджетный салат из простых ингредиентов – пошаговый рецепт приготовления

Салат с картофелем. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Вкусный картофельный салат с солеными огурцами и сладкой кукурузой. Полезный салат на каждый день, быстрый и бюджетный в приготовлении.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

картофель 500 г;

огурцы 3 шт.;

лук 1 шт.;

зеленый лук;

кукуруза 100 г.

Для заправки:

желток 1 шт.;

горчица 1 ч. л.;

мед или сахар 1 ч. л.;

масло 2-3 ст. л.;

бальзамический уксус 1 ст. л.;

соль;

перец.

Способ приготовления

Картошку отварить в кожуре до готовности, остудить, очистить и нарезать кубиками. Огурцы нарезать тонкими кружочками или полукругами. Добавьте также измельченный зеленый лук.

Жареный картофель. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Если кукуруза консервирована, отцедите ее, а если заморожена, предварительно отварите до готовности. В глубокой миске смешайте желток, горчицу, мед или сахар, соль и перец. Постепенно вливайте масло, продолжая взбивать, чтобы соус стал однородным. Добавьте бальзамический уксус и тщательно перемешайте.

Огурцы и зеленый лук. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

В большой миске соедините нарезанный картофель, огурцы, лук, зеленый лук и кукурузу. Полейте салат соусом и осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом.

Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

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