Бюджетний шоколадний пиріг без яєць та молока — простий рецепт для кожного

Шоколадний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Шукаєте рецепт смачного десерту без дорогих інгредієнтів? Цей шоколадний пиріг без яєць і молока — справжня знахідка. Він легкий у приготуванні та доступний за складом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

Читайте також:

Вам знадобиться:

манна крупа 100 г;

цукор 200 г;

вода (гаряча) 200 мл.;

олія 100 мл;

борошно 130 г;

какао 30 г;

розпушувач 10 г;

горіхи 100 г.

Для глазурі:

какао 20 г;

цукрова пудра 100 г;

олія 20 г;

вода 30 мл.

Спосіб приготування

У мисці змішати манну крупу і цукор. Залити гарячою водою, перемішати до однорідності і залишити на 15-20 хвилин для набухання.

Борошно та какао. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати до манної суміші олію, ретельно перемішати. В окремій мисці змішати борошно, какао і розпушувач. Поступово всипати сухі інгредієнти в манну суміш, перемішуючи до отримання гладкого тіста. Додати подрібнені горіхи, акуратно перемішати.

Шоколадне тісто. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Застелити форму для випікання пергаментом або змастити олією. Вилити тісто у форму і розрівняти. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35-40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою — вона повинна бути сухою.

Шоколадний манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У невеликій каструлі змішати какао, цукрову пудру, воду і олію. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дати готовому маннику охолонути у формі.

Шоколадна глазур. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Полити його глазур’ю, рівномірно розподіляючи по поверхні. За бажанням прикрасити горіхами або тертим шоколадом. Дати глазурі застигнути, нарізати порційними шматочками і подавати до чаю або кави.

Готовий манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.

Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.

Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна

Звернуть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів.