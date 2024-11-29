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Бюджетний шоколадний пиріг без яєць та молочних продуктів

29 листопада 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Бюджетний шоколадний пиріг без яєць та молока — простий рецепт для кожного
Шоколадний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте рецепт смачного десерту без дорогих інгредієнтів? Цей шоколадний пиріг без яєць і молока — справжня знахідка. Він легкий у приготуванні та доступний за складом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • манна крупа 100 г;
  • цукор 200 г;
  • вода (гаряча) 200 мл.;
  • олія 100 мл;
  • борошно 130 г;
  • какао 30 г;
  • розпушувач 10 г;
  • горіхи 100 г.

Для глазурі:

  • какао 20 г;
  • цукрова пудра 100 г;
  • олія 20 г;
  • вода 30 мл.

Спосіб приготування 

У мисці змішати манну крупу і цукор. Залити гарячою водою, перемішати до однорідності і залишити на 15-20 хвилин для набухання.

шоколадний пиріг без яєць
Борошно та какао. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати до манної суміші олію, ретельно перемішати. В окремій мисці змішати борошно, какао і розпушувач. Поступово всипати сухі інгредієнти в манну суміш, перемішуючи до отримання гладкого тіста. Додати подрібнені горіхи, акуратно перемішати.

рецепт шоколадного пирога без яєць
Шоколадне тісто. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Застелити форму для випікання пергаментом або змастити олією. Вилити тісто у форму і розрівняти. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35-40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою — вона повинна бути сухою.

смачний рецепт шоколадного пирога без яєць
Шоколадний манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У невеликій каструлі змішати какао, цукрову пудру, воду і олію. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дати готовому маннику охолонути у формі.

простий смачний рецепт шоколадного пирога без яєць
Шоколадна глазур. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Полити його глазур’ю, рівномірно розподіляючи по поверхні. За бажанням прикрасити горіхами або тертим шоколадом. Дати глазурі застигнути, нарізати порційними шматочками і подавати до чаю або кави.

бюджетний рецепт шоколадного пирога без яєць
Готовий манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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