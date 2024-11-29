Бюджетний шоколадний пиріг без яєць та молока — простий рецепт для кожного

Бюджетний шоколадний пиріг без яєць та молочних продуктів
Шукаєте рецепт смачного десерту без дорогих інгредієнтів? Цей шоколадний пиріг без яєць і молока — справжня знахідка. Він легкий у приготуванні та доступний за складом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- манна крупа 100 г;
- цукор 200 г;
- вода (гаряча) 200 мл.;
- олія 100 мл;
- борошно 130 г;
- какао 30 г;
- розпушувач 10 г;
- горіхи 100 г.
Для глазурі:
- какао 20 г;
- цукрова пудра 100 г;
- олія 20 г;
- вода 30 мл.
Спосіб приготування
У мисці змішати манну крупу і цукор. Залити гарячою водою, перемішати до однорідності і залишити на 15-20 хвилин для набухання.
Додати до манної суміші олію, ретельно перемішати. В окремій мисці змішати борошно, какао і розпушувач. Поступово всипати сухі інгредієнти в манну суміш, перемішуючи до отримання гладкого тіста. Додати подрібнені горіхи, акуратно перемішати.
Застелити форму для випікання пергаментом або змастити олією. Вилити тісто у форму і розрівняти. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35-40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою — вона повинна бути сухою.
У невеликій каструлі змішати какао, цукрову пудру, воду і олію. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дати готовому маннику охолонути у формі.
Полити його глазур’ю, рівномірно розподіляючи по поверхні. За бажанням прикрасити горіхами або тертим шоколадом. Дати глазурі застигнути, нарізати порційними шматочками і подавати до чаю або кави.
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