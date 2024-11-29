Бюджетный шоколадный пирог без яиц и молока — простой рецепт для каждого

Шоколадный пирог. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ищете рецепт вкусного десерта без дорогих ингредиентов? Этот шоколадный пирог без яиц и молока — настоящая находка. Он легкий в приготовлении и доступный по составу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

манная крупа 100 г;

сахар 200 г;

вода (горячая) 200 мл;

масло 100 мл.;

мука 130 г;

какао 30 г;

разрыхлитель 10 г;

орехи 100 г.

Для глазури:

какао 20 г;

сахарная пудра 100 г;

масло 20 г;

вода 30 мл.

Способ приготовления

В миске смешать манную крупу и сахар. Залить горячей водой, перемешать до однородности и оставить на 15-20 минут для набухания.

Мука и какао. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить в манную смесь масло, тщательно перемешать. В отдельной миске смешать муку, какао и разрыхлитель. Равномерно всыпать сухие ингредиенты в манную смесь, перемешивая до получения гладкого теста. Добавить измельченные орехи, аккуратно перемешать.

Шоколадное тесто. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Застлать форму для выпекания пергаментом или смазать растительным маслом. Вылить тесто в форму и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой — она должна быть сухой.

Шоколадный манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В небольшой кастрюле смешать какао, сахарную пудру, воду и растительное масло. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Дать готовому маннику остыть в форме.

Шоколадная глазурь. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Полить его глазурью, равномерно распределяя по поверхности. По желанию украсить орехами или тертым шоколадом. Дать глазури застыть, нарезать порционными кусочками и подавать в чай или кофе.

Готовый манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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