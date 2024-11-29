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Бюджетный шоколадный пирог без яиц и молочных продуктов

29 ноября 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Бюджетный шоколадный пирог без яиц и молока — простой рецепт для каждого
Шоколадный пирог. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Марина Евтягина - Редактор

Ищете рецепт вкусного десерта без дорогих ингредиентов? Этот шоколадный пирог без яиц и молока — настоящая находка. Он легкий в приготовлении и доступный по составу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • манная крупа 100 г;
  • сахар 200 г;
  • вода (горячая) 200 мл;
  • масло 100 мл.;
  • мука 130 г;
  • какао 30 г;
  • разрыхлитель 10 г;
  • орехи 100 г.

Для глазури:

  • какао 20 г;
  • сахарная пудра 100 г;
  • масло 20 г;
  • вода 30 мл.

Способ приготовления

В миске смешать манную крупу и сахар. Залить горячей водой, перемешать до однородности и оставить на 15-20 минут для набухания.

шоколадный пирог без яиц
Мука и какао. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить в манную смесь масло, тщательно перемешать. В отдельной миске смешать муку, какао и разрыхлитель. Равномерно всыпать сухие ингредиенты в манную смесь, перемешивая до получения гладкого теста. Добавить измельченные орехи, аккуратно перемешать.

рецепт шоколадного пирога без яиц
Шоколадное тесто. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Застлать форму для выпекания пергаментом или смазать растительным маслом. Вылить тесто в форму и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой — она должна быть сухой.

вкусный рецепт шоколадного пирога без яиц
Шоколадный манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В небольшой кастрюле смешать какао, сахарную пудру, воду и растительное масло. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Дать готовому маннику остыть в форме.

простой вкусный рецепт шоколадного пирога без яиц
Шоколадная глазурь. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Полить его глазурью, равномерно распределяя по поверхности. По желанию украсить орехами или тертым шоколадом. Дать глазури застыть, нарезать порционными кусочками и подавать в чай или кофе.

бюджетный рецепт шоколадного пирога без яиц
Готовый манник. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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