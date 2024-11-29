Бюджетный шоколадный пирог без яиц и молока — простой рецепт для каждого

Бюджетный шоколадный пирог без яиц и молочных продуктов
Ищете рецепт вкусного десерта без дорогих ингредиентов? Этот шоколадный пирог без яиц и молока — настоящая находка. Он легкий в приготовлении и доступный по составу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- манная крупа 100 г;
- сахар 200 г;
- вода (горячая) 200 мл;
- масло 100 мл.;
- мука 130 г;
- какао 30 г;
- разрыхлитель 10 г;
- орехи 100 г.
Для глазури:
- какао 20 г;
- сахарная пудра 100 г;
- масло 20 г;
- вода 30 мл.
Способ приготовления
В миске смешать манную крупу и сахар. Залить горячей водой, перемешать до однородности и оставить на 15-20 минут для набухания.
Добавить в манную смесь масло, тщательно перемешать. В отдельной миске смешать муку, какао и разрыхлитель. Равномерно всыпать сухие ингредиенты в манную смесь, перемешивая до получения гладкого теста. Добавить измельченные орехи, аккуратно перемешать.
Застлать форму для выпекания пергаментом или смазать растительным маслом. Вылить тесто в форму и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой — она должна быть сухой.
В небольшой кастрюле смешать какао, сахарную пудру, воду и растительное масло. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Дать готовому маннику остыть в форме.
Полить его глазурью, равномерно распределяя по поверхности. По желанию украсить орехами или тертым шоколадом. Дать глазури застыть, нарезать порционными кусочками и подавать в чай или кофе.
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