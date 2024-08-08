Бюджетний старовинний рецепт тушонки зі свинячої голови від бабусі — приготування в духовці без автоклаву

Свиняча тушкованка. Фото: depositphotos.com

Це бюджетний старовинний рецепт тушкованки зі свинячої голови. Завдяки простим інгредієнтам та приготуванню в духовці, без автоклава, цей рецепт є справжнім скарбом домашньої кухні. Спробуйте цю традиційну страву, і вона неодмінно стане частиною вашого родинного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

6 кг свинячої голови;

1 кг сальних обрізків;

180-200 г солі (сіль має відчуватися);

3 головки часнику;

10 г меленого коріандру;

10 г меленого чорного перцю;

лавровий лист (по бажанню.

Спосіб приготування

Голову і сальні обрізки миємо, чистимо і закладаємо в чавунець, присолюючи. Накриваємо і ставимо в духовку на дві з половиною години.

Свиняча голова. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через 2 з половиною години дістаємо тушкованку і даємо ще годину постояти, трохи охолонути, але кришку не знімаємо, щоб м'ясо краще розімліло і легше відділялося від кісток.

Свинячі обрізки. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через годину дістаємо м'ясо і відділяємо його від кісток, ріжемо невеликими шматочками. Сало, якщо великі шматки можна перебити блендером або перед закладкою порізати меншими шматочками.

Приготування тушкованки. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Нарізане м'ясо викладаємо назад в чавунок, додаємо нарізаний часник, мелений коріандр, чорний мелений перець і досолюємо. За бажанням можна ще додати лавровий лист. Все перемішуємо і ставимо в духовку ще на пів години. Готову тушкованку розкладаємо в стерилізовані банки.

Банки з тушкованкою. Фото: YouTube @Olena_Volevach

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