Бюджетний старовинний рецепт тушонки зі свинячої голови від бабусі — приготування в духовці без автоклаву

Бюджетний старовинний рецепт тушкованки від бабусі зі свинячої голови — в духовці, без автоклаву
Це бюджетний старовинний рецепт тушкованки зі свинячої голови. Завдяки простим інгредієнтам та приготуванню в духовці, без автоклава, цей рецепт є справжнім скарбом домашньої кухні. Спробуйте цю традиційну страву, і вона неодмінно стане частиною вашого родинного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 6 кг свинячої голови;
- 1 кг сальних обрізків;
- 180-200 г солі (сіль має відчуватися);
- 3 головки часнику;
- 10 г меленого коріандру;
- 10 г меленого чорного перцю;
- лавровий лист (по бажанню.
Спосіб приготування
Голову і сальні обрізки миємо, чистимо і закладаємо в чавунець, присолюючи. Накриваємо і ставимо в духовку на дві з половиною години.
Через 2 з половиною години дістаємо тушкованку і даємо ще годину постояти, трохи охолонути, але кришку не знімаємо, щоб м'ясо краще розімліло і легше відділялося від кісток.
Через годину дістаємо м'ясо і відділяємо його від кісток, ріжемо невеликими шматочками. Сало, якщо великі шматки можна перебити блендером або перед закладкою порізати меншими шматочками.
Нарізане м'ясо викладаємо назад в чавунок, додаємо нарізаний часник, мелений коріандр, чорний мелений перець і досолюємо. За бажанням можна ще додати лавровий лист. Все перемішуємо і ставимо в духовку ще на пів години. Готову тушкованку розкладаємо в стерилізовані банки.
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