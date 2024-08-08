Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Бюджетный старинный рецепт тушенки от бабушки из свиной головы — в духовке, без автоклава arrow

Бюджетный старинный рецепт тушенки от бабушки из свиной головы — в духовке, без автоклава

8 августа 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетный старинный рецепт тушенки из свиной головы от бабушки – приготовление в духовке без автоклава
Свиная тушенка. Фото: depositphotos.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Это бюджетный старинный рецепт тушенки из свиной головы. Благодаря простым ингредиентам и приготовлению в духовке без автоклава этот рецепт является настоящим сокровищем домашней кухни. Попробуйте это традиционное блюдо, и оно обязательно станет частью вашего семейного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 6 кг свиной головы;
  • 1 кг сальных обрезков;
  • 180-200 г соли (соль должна ощущаться);
  • 3 головки чеснока;
  • 10 г молотого кориандра;
  • 10 г молотого черного перца;
  • лавровый лист (по желанию).

Способ приготовления

Голову и сальные обрезки моем, чистим и закладываем в чугунок, посолить. Накрываем и ставим в духовку на два с половиной часа.

приготовление тушенки из свинины
Свиная голова. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через два с половиной часа достаем тушенку и даем еще час постоять, немного остыть, но крышку не снимаем, чтобы мясо лучше протомилось и легче отделялось от костей.

рецепт домашней тушенки
Свиные обрезки. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через час достаем мясо и отделяем его от костей, режем небольшими кусочками. Сало, если большие куски, можно перебить блендером или перед закладкой порезать меньшими кусочками.

рецепт тушенки на зиму
Приготовление тушенки. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Нарезанное мясо выкладываем обратно в чугунок, добавляем нарезанный чеснок, молотый кориандр, черный молотый перец и подсаливаем. По желанию можно добавить лавровый лист. Все перемешиваем и ставим в духовку еще на полчаса. Готовую тушенку раскладываем в стерилизованные банки.

простой рецепт тушенки дома
Банки с тушенкой. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.

рецепты лайфхаки мясо консервация заготовка на зиму консерва

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:32 В Латвии в следствии о покушении на пограничника помогали украинцы — подробности

12:23 Горючее в обмен на бронирование — на Одесчине накрыли бизнес ТЦК

12:03 Первый в истории Филиппин золотой медалист получил неожиданные подарки на родине

11:49 В Киеве подросток поджигал авто военных — он оказался агентом ФСБ

11:48 Качество воды в Одесской области — какие пляжи безопасны для купания

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:41 В Нацбанке спрогнозировали, когда начнут снижаться цены в Украине

11:32 Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником

11:31 Мирового рекордсмена экстренно госпитализировали прямо во время турнира на Олимпиаде-2024

11:21 В США обсуждают работу оборонных компаний в Украине, но есть ряд требований

11:16 Одесситы сегодня будут без воды — адреса отключений

12:32 В Латвии в следствии о покушении на пограничника помогали украинцы — подробности

12:23 Горючее в обмен на бронирование — на Одесчине накрыли бизнес ТЦК

12:03 Первый в истории Филиппин золотой медалист получил неожиданные подарки на родине

11:49 В Киеве подросток поджигал авто военных — он оказался агентом ФСБ

11:48 Качество воды в Одесской области — какие пляжи безопасны для купания

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:41 В Нацбанке спрогнозировали, когда начнут снижаться цены в Украине

11:32 Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником

11:31 Мирового рекордсмена экстренно госпитализировали прямо во время турнира на Олимпиаде-2024

11:21 В США обсуждают работу оборонных компаний в Украине, но есть ряд требований

11:16 Одесситы сегодня будут без воды — адреса отключений

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского