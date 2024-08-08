Бюджетный старинный рецепт тушенки из свиной головы от бабушки – приготовление в духовке без автоклава

Бюджетный старинный рецепт тушенки от бабушки из свиной головы — в духовке, без автоклава
Это бюджетный старинный рецепт тушенки из свиной головы. Благодаря простым ингредиентам и приготовлению в духовке без автоклава этот рецепт является настоящим сокровищем домашней кухни. Попробуйте это традиционное блюдо, и оно обязательно станет частью вашего семейного меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 6 кг свиной головы;
- 1 кг сальных обрезков;
- 180-200 г соли (соль должна ощущаться);
- 3 головки чеснока;
- 10 г молотого кориандра;
- 10 г молотого черного перца;
- лавровый лист (по желанию).
Способ приготовления
Голову и сальные обрезки моем, чистим и закладываем в чугунок, посолить. Накрываем и ставим в духовку на два с половиной часа.
Через два с половиной часа достаем тушенку и даем еще час постоять, немного остыть, но крышку не снимаем, чтобы мясо лучше протомилось и легче отделялось от костей.
Через час достаем мясо и отделяем его от костей, режем небольшими кусочками. Сало, если большие куски, можно перебить блендером или перед закладкой порезать меньшими кусочками.
Нарезанное мясо выкладываем обратно в чугунок, добавляем нарезанный чеснок, молотый кориандр, черный молотый перец и подсаливаем. По желанию можно добавить лавровый лист. Все перемешиваем и ставим в духовку еще на полчаса. Готовую тушенку раскладываем в стерилизованные банки.
Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.
Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.
Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.
Читайте Новини.LIVE!