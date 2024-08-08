Бюджетный старинный рецепт тушенки из свиной головы от бабушки – приготовление в духовке без автоклава

Свиная тушенка. Фото: depositphotos.com

Это бюджетный старинный рецепт тушенки из свиной головы. Благодаря простым ингредиентам и приготовлению в духовке без автоклава этот рецепт является настоящим сокровищем домашней кухни. Попробуйте это традиционное блюдо, и оно обязательно станет частью вашего семейного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

6 кг свиной головы;

1 кг сальных обрезков;

180-200 г соли (соль должна ощущаться);

3 головки чеснока;

10 г молотого кориандра;

10 г молотого черного перца;

лавровый лист (по желанию).

Способ приготовления

Голову и сальные обрезки моем, чистим и закладываем в чугунок, посолить. Накрываем и ставим в духовку на два с половиной часа.

Свиная голова. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через два с половиной часа достаем тушенку и даем еще час постоять, немного остыть, но крышку не снимаем, чтобы мясо лучше протомилось и легче отделялось от костей.

Свиные обрезки. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через час достаем мясо и отделяем его от костей, режем небольшими кусочками. Сало, если большие куски, можно перебить блендером или перед закладкой порезать меньшими кусочками.

Приготовление тушенки. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Нарезанное мясо выкладываем обратно в чугунок, добавляем нарезанный чеснок, молотый кориандр, черный молотый перец и подсаливаем. По желанию можно добавить лавровый лист. Все перемешиваем и ставим в духовку еще на полчаса. Готовую тушенку раскладываем в стерилизованные банки.

Банки с тушенкой. Фото: YouTube @Olena_Volevach

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