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Бюджетний торт "Помічник" з продуктів, які завжди є вдома

3 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Бюджетний торт "Помічник" з продуктів, які завжди є вдома — смачний і простий рецепт.
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо хочеться приготувати смачний десерт, але немає часу на складні інгредієнти, торт "Помічник" стане ідеальним рішенням. Легкий у приготуванні, бюджетний і смачний — він обов'язково сподобається кожному.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • кефір — 280 г
  • сода — 1 ч. л.
  • яйця — 2 шт.
  • олія — 30 г
  • цукор — 200 г
  • борошно — 240 г
  • какао — 30 г.

Для крема:

  • цукор —180 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • борошно — 50 г
  • яйця — 2 шт.
  • молоко — 500 мл
  • масло — 150 г
  • горішки для прикрашання

Спосіб приготування 

У мисці змішати кефір з содою і залишити на 2 хвилини. Додати яйця, олію, цукор і перемішати вінчиком. Просіяти борошно та какао, перемішати до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см застелити пергаментом. Вилити тісто у форму. Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ºС близько 35-40 хвилин. Після цього охолодити бісквіт. З охолодженого коржа зрізати шапочку, перетворити її на крихту для прикраси і розрізати бісквіт на два коржі.

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Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з товстим дном змішати цукор, ванільний цукор, борошно та яйця. Влити молоко і добре перемішати.

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Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести до загустіння. Зняти з вогню, додати м’яке масло і ретельно перемішати до однорідності. Перекласти в миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

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Шоколадна крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати коржі кремом, посипати весь торт крихтою. Прикрасити горішками, нарізати і подавати.

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Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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