Бюджетний торт "Помічник" з продуктів, які завжди є вдома — смачний і простий рецепт.

Бюджетний торт "Помічник" з продуктів, які завжди є вдома
Якщо хочеться приготувати смачний десерт, але немає часу на складні інгредієнти, торт "Помічник" стане ідеальним рішенням. Легкий у приготуванні, бюджетний і смачний — він обов'язково сподобається кожному.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 280 г
- сода — 1 ч. л.
- яйця — 2 шт.
- олія — 30 г
- цукор — 200 г
- борошно — 240 г
- какао — 30 г.
Для крема:
- цукор —180 г
- ванільний цукор — 10 г
- борошно — 50 г
- яйця — 2 шт.
- молоко — 500 мл
- масло — 150 г
- горішки для прикрашання
Спосіб приготування
У мисці змішати кефір з содою і залишити на 2 хвилини. Додати яйця, олію, цукор і перемішати вінчиком. Просіяти борошно та какао, перемішати до однорідності.
Форму діаметром 24 см застелити пергаментом. Вилити тісто у форму. Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ºС близько 35-40 хвилин. Після цього охолодити бісквіт. З охолодженого коржа зрізати шапочку, перетворити її на крихту для прикраси і розрізати бісквіт на два коржі.
У каструлі з товстим дном змішати цукор, ванільний цукор, борошно та яйця. Влити молоко і добре перемішати.
Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести до загустіння. Зняти з вогню, додати м’яке масло і ретельно перемішати до однорідності. Перекласти в миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.
Перемащувати коржі кремом, посипати весь торт крихтою. Прикрасити горішками, нарізати і подавати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів
Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.
Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.
Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.
Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна
Звернуть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів.
Читайте Новини.LIVE!