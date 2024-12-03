Бюджетний торт "Помічник" з продуктів, які завжди є вдома — смачний і простий рецепт.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати смачний десерт, але немає часу на складні інгредієнти, торт "Помічник" стане ідеальним рішенням. Легкий у приготуванні, бюджетний і смачний — він обов'язково сподобається кожному.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кефір — 280 г

сода — 1 ч. л.

яйця — 2 шт.

олія — 30 г

цукор — 200 г

борошно — 240 г

какао — 30 г.

Для крема:

цукор —180 г

ванільний цукор — 10 г

борошно — 50 г

яйця — 2 шт.

молоко — 500 мл

масло — 150 г

горішки для прикрашання

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір з содою і залишити на 2 хвилини. Додати яйця, олію, цукор і перемішати вінчиком. Просіяти борошно та какао, перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см застелити пергаментом. Вилити тісто у форму. Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ºС близько 35-40 хвилин. Після цього охолодити бісквіт. З охолодженого коржа зрізати шапочку, перетворити її на крихту для прикраси і розрізати бісквіт на два коржі.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з товстим дном змішати цукор, ванільний цукор, борошно та яйця. Влити молоко і добре перемішати.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести до загустіння. Зняти з вогню, додати м’яке масло і ретельно перемішати до однорідності. Перекласти в миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

Шоколадна крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати коржі кремом, посипати весь торт крихтою. Прикрасити горішками, нарізати і подавати.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.

Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.

Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна

Звернуть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів.