Бюджетный торт "Помощник" из продуктов, которые всегда есть дома – вкусный и простой рецепт.

Бюджетный торт "Помощник" из продуктов, которые всегда есть дома
Если хочется приготовить вкусный десерт , но нет времени на сложные ингредиенты, торт "Помощник" станет идеальным решением. Легкий в приготовлении, бюджетный и вкусный — он обязательно понравится каждому.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 280 г
- сода — 1 ч. л.
- яйца — 2 шт.
- масло — 30 г
- сахар — 200 г
- мука — 240 г
- какао — 30 г.
Для крема:
- сахар — 180 г
- ванильный сахар — 10 г
- мука — 50 г
- яйца — 2 шт.
- молоко — 500 мл
- масло — 150 г
- орешки для украшения
Способ приготовления
В миске смешать кефир с содой и оставить на 2 минуты. Добавить яйца, растительное масло, сахар и перемешать венчиком. Просеять муку и какао, перемешать до однородности.
Форму диаметром 24 см застелить пергаментом. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС около 35-40 минут. После этого охладить бисквит. С охлажденного коржа срезать шапочку, превратить ее в крошку для украшения и разрезать бисквит на два коржа.
В кастрюле с толстым дном смешать сахар, ванильный сахар, муку и яйца. Влить молоко и хорошо перемешать.
Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения. Снять с огня, добавить мягкое масло и тщательно перемешать до однородности. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Перемазывать лепешки кремом, посыпать весь торт крошкой. Украсить орешками, порезать и подавать.
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