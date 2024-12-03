Бюджетный торт "Помощник" из продуктов, которые всегда есть дома – вкусный и простой рецепт.

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить вкусный десерт , но нет времени на сложные ингредиенты, торт "Помощник" станет идеальным решением. Легкий в приготовлении, бюджетный и вкусный — он обязательно понравится каждому.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 280 г

сода — 1 ч. л.

яйца — 2 шт.

масло — 30 г

сахар — 200 г

мука — 240 г

какао — 30 г.

Для крема:

сахар — 180 г

ванильный сахар — 10 г

мука — 50 г

яйца — 2 шт.

молоко — 500 мл

масло — 150 г

орешки для украшения

Способ приготовления

В миске смешать кефир с содой и оставить на 2 минуты. Добавить яйца, растительное масло, сахар и перемешать венчиком. Просеять муку и какао, перемешать до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 24 см застелить пергаментом. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС около 35-40 минут. После этого охладить бисквит. С охлажденного коржа срезать шапочку, превратить ее в крошку для украшения и разрезать бисквит на два коржа.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном смешать сахар, ванильный сахар, муку и яйца. Влить молоко и хорошо перемешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения. Снять с огня, добавить мягкое масло и тщательно перемешать до однородности. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

Шоколадная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывать лепешки кремом, посыпать весь торт крошкой. Украсить орешками, порезать и подавать.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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