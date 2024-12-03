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Бюджетный торт "Помощник" из продуктов, которые всегда есть дома

3 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Бюджетный торт "Помощник" из продуктов, которые всегда есть дома – вкусный и простой рецепт.
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если хочется приготовить вкусный десерт , но нет времени на сложные ингредиенты, торт "Помощник" станет идеальным решением. Легкий в приготовлении, бюджетный и вкусный — он обязательно понравится каждому.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кефир — 280 г
  • сода — 1 ч. л.
  • яйца — 2 шт.
  • масло — 30 г
  • сахар — 200 г
  • мука — 240 г
  • какао — 30 г.

Для крема:

  • сахар — 180 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • мука — 50 г
  • яйца — 2 шт.
  • молоко — 500 мл
  • масло — 150 г
  • орешки для украшения

Способ приготовления

В миске смешать кефир с содой и оставить на 2 минуты. Добавить яйца, растительное масло, сахар и перемешать венчиком. Просеять муку и какао, перемешать до однородности.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 24 см застелить пергаментом. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС около 35-40 минут. После этого охладить бисквит. С охлажденного коржа срезать шапочку, превратить ее в крошку для украшения и разрезать бисквит на два коржа.

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Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном смешать сахар, ванильный сахар, муку и яйца. Влить молоко и хорошо перемешать.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения. Снять с огня, добавить мягкое масло и тщательно перемешать до однородности. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

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Шоколадная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывать лепешки кремом, посыпать весь торт крошкой. Украсить орешками, порезать и подавать.

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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