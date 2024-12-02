Бюджетний торт "скарб" — смак і вигляд, як у дорогого десерту

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Скарб" — це чудове поєднання доступних інгредієнтів і елегантного вигляду. Смак цього торта перевершить всі очікування, а його вигляд не поступатиметься найдорожчим десертам. Спробуйте приготувати цей бюджетний, але ефектний торт!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір — 300 мл.;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 8 г;

сіль щіпка;

яйця — 3 шт.;

олії — 80 мл.;

борошно — 300 г;

сода — 5 г;

розпушувач — 5 г;

какао — 30 г.

Для крема:

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

какао — 20 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 16 г;

яйця — 2 шт.;

молоко холодне — 600 мл.;

вершкове масло — 82% 150 г;

горішки для прикрашання.

Спосіб приготування

У каструлю з товстим дном просіяти крохмаль та какао, додати цукор і ванільний цукор, добре перемішати. Додати яйця та влити трохи холодного молока, ретельно перемішати. Потім долити решту молока і поставити на вогонь. Постійно помішуючи, довести до загустіння. Зняти з вогню, додати м’яке масло і перемішати до однорідної консистенції. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати кефір з цукром та ванільним цукром. Додати сіль, яйця і олію, перемішати. Окремо змішати борошно з содою, розпушувачем та какао, а потім всипати суху суміш до кефірної маси і перемішати міксером до однорідності.

Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити тісто у форму розміром 28 на 18 см, застелену пергаментом. Накрити форму фольгою і випікати бісквіт у розігрітій духовці при температурі 180 °C протягом 45 хвилин.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити бісквіт, потім нарізати його горизонтально на три коржі. Обрізки або верхівку бісквіту можна використати для приготування крихти для прикрашання.

Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт, промазуючи кожен корж кремом. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на 3 години для кращого просочування.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати боки торта крихтою від коржів, зверху прикрасити подрібненими горішками та кремом, викладеним з кондитерського мішка. Смачного!

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