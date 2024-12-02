Бюджетний торт "скарб" — смак і вигляд, як у дорогого десерту

Бюджетний торт "скарб" — смак і вигляд, як у дорогого
Торт "Скарб" — це чудове поєднання доступних інгредієнтів і елегантного вигляду. Смак цього торта перевершить всі очікування, а його вигляд не поступатиметься найдорожчим десертам. Спробуйте приготувати цей бюджетний, але ефектний торт!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 300 мл.;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- сіль щіпка;
- яйця — 3 шт.;
- олії — 80 мл.;
- борошно — 300 г;
- сода — 5 г;
- розпушувач — 5 г;
- какао — 30 г.
Для крема:
- кукурудзяний крохмаль — 50 г;
- какао — 20 г;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 16 г;
- яйця — 2 шт.;
- молоко холодне — 600 мл.;
- вершкове масло — 82% 150 г;
- горішки для прикрашання.
Спосіб приготування
У каструлю з товстим дном просіяти крохмаль та какао, додати цукор і ванільний цукор, добре перемішати. Додати яйця та влити трохи холодного молока, ретельно перемішати. Потім долити решту молока і поставити на вогонь. Постійно помішуючи, довести до загустіння. Зняти з вогню, додати м’яке масло і перемішати до однорідної консистенції. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.
Змішати кефір з цукром та ванільним цукром. Додати сіль, яйця і олію, перемішати. Окремо змішати борошно з содою, розпушувачем та какао, а потім всипати суху суміш до кефірної маси і перемішати міксером до однорідності.
Вилити тісто у форму розміром 28 на 18 см, застелену пергаментом. Накрити форму фольгою і випікати бісквіт у розігрітій духовці при температурі 180 °C протягом 45 хвилин.
Охолодити бісквіт, потім нарізати його горизонтально на три коржі. Обрізки або верхівку бісквіту можна використати для приготування крихти для прикрашання.
Зібрати торт, промазуючи кожен корж кремом. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на 3 години для кращого просочування.
Посипати боки торта крихтою від коржів, зверху прикрасити подрібненими горішками та кремом, викладеним з кондитерського мішка. Смачного!
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