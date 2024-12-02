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Бюджетный торт "сокровище" — вкус и вид, как у дорогого

2 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Бюджетный торт "сокровище" — вкус и вид, как у дорогого десерта
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Сокровище" — это великолепное сочетание доступных ингредиентов и элегантного вида. Вкус этого торта превзойдет все ожидания, а его вид не уступит самым дорогим десертам. Попытайтесь приготовить этот бюджетный, но эффектный торт!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кефир — 300 мл.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • соль щепотка;
  • яйца — 3 шт.;
  • масла — 80 мл.;
  • мука — 300 г;
  • сода — 5 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • какао — 30 г.

Для крема:

  • кукурузный крахмал — 50 г;
  • какао — 20 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 16 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко холодное — 600 мл.;
  • сливочное масло — 82% 150 г;
  • орешки для украшения.

Способ приготовления

В кастрюлю с толстым дном просеять крахмал и какао, добавить ванильный сахар и сахар, хорошо перемешать. Добавить яйца и влить немного холодного молока, тщательно перемешать. Затем долить оставшееся молоко и поставить на огонь. Постоянно помешивая, довести до загустения. Снять с огня, добавить мягкое масло и перемешать до однородной смеси. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

бюджетный торт рецепт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Смешайте кефир с сахаром и ванильным сахаром. Добавить соль, яйца и растительное масло, перемешать. Отдельно смешать муку с содой, разрыхлителем и какао, затем всыпать сухую смесь до кефирной массы и перемешать миксером до однородности.

шоколадный бюджетный торт
Сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить тесто в форму размером 28 на 18 см, застеленную пергаментом. Накрыть форму фольгой и выпекать бисквит в разогретой духовке при температуре 180 ºС в течение 45 минут.

вкусный бюджетный торт
Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить бисквит, затем нарезать его горизонтально на три коржа. Обрезки или верхушку бисквита можно использовать для приготовления крошки для украшения.

домашний бюджетный торт
Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт, промазывая каждый корж кремом. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 3 часа для лучшей пропитки.

бюджетный торт по праздникам
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать бока торта крошкой от лепешек, сверху украсить измельченными орешками и кремом, выложенным из кондитерского мешка. Приятного аппетита!

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