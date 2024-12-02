Бюджетный торт "сокровище" — вкус и вид, как у дорогого десерта

Бюджетный торт "сокровище" — вкус и вид, как у дорогого
Торт "Сокровище" — это великолепное сочетание доступных ингредиентов и элегантного вида. Вкус этого торта превзойдет все ожидания, а его вид не уступит самым дорогим десертам. Попытайтесь приготовить этот бюджетный, но эффектный торт!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 300 мл.;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- соль щепотка;
- яйца — 3 шт.;
- масла — 80 мл.;
- мука — 300 г;
- сода — 5 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- какао — 30 г.
Для крема:
- кукурузный крахмал — 50 г;
- какао — 20 г;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 16 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко холодное — 600 мл.;
- сливочное масло — 82% 150 г;
- орешки для украшения.
Способ приготовления
В кастрюлю с толстым дном просеять крахмал и какао, добавить ванильный сахар и сахар, хорошо перемешать. Добавить яйца и влить немного холодного молока, тщательно перемешать. Затем долить оставшееся молоко и поставить на огонь. Постоянно помешивая, довести до загустения. Снять с огня, добавить мягкое масло и перемешать до однородной смеси. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Смешайте кефир с сахаром и ванильным сахаром. Добавить соль, яйца и растительное масло, перемешать. Отдельно смешать муку с содой, разрыхлителем и какао, затем всыпать сухую смесь до кефирной массы и перемешать миксером до однородности.
Вылить тесто в форму размером 28 на 18 см, застеленную пергаментом. Накрыть форму фольгой и выпекать бисквит в разогретой духовке при температуре 180 ºС в течение 45 минут.
Охладить бисквит, затем нарезать его горизонтально на три коржа. Обрезки или верхушку бисквита можно использовать для приготовления крошки для украшения.
Собрать торт, промазывая каждый корж кремом. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 3 часа для лучшей пропитки.
Посыпать бока торта крошкой от лепешек, сверху украсить измельченными орешками и кремом, выложенным из кондитерского мешка. Приятного аппетита!
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