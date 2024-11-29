Торт "Валентина" — швидкий і смачний десерт, готовий за 25 хвилин

Бюджетний торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Валентина" — це чудовий рецепт для тих, хто цінує час, але не хоче відмовлятися від смачного десерту. Лише 25 хвилин роботи разом з випічкою — і ваші гості будуть вражені неперевершеним смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

щіпка солі;

80 г цукру;

60 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

35 г какао.

Для крема:

2 яєчних жовтки;

1 ч. л. ванільного цукру;

30 г кукурудзяного крохмалю;

150 г згущеного молока;

300 мл. молока;

120 г м’якого вершкового масла.

Для прикрашання:

молоко для пропитування бісквітів;

20 г волоських горіхів;

50 г шоколаду.

Спосіб приготування

Змішати яйця з щіпкою солі міксером, підсипати цукор і замішати до посвітління маси міксером. Просіяти борошно, розпушувач, какао і замішати лопаткою до однорідності. У форму для випікання викласти пергамент, виливати тісто. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 15-20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю з товстим дном розбити жовтки, додати ванільний цукор, перемішати. Всипати крохмаль, перемішати. Додати згущене молоко, перемішати.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Додати все молоко і перемішати до однорідності маси. Ставити на вогонь, постійно помішуючи ложкою, до загустіння маси. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити м’яке вершкове масло міксером до пишності, додати охолоджену заварну масу і перемішати вінчиком до однорідності. Перекласти крем у кондитерський мішок. Готовий бісквіт розрізати горизонтально на 3 частини. Пропитати бісквіти молоком. Викласти крем. Так скласти усі 3 шари.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити крихтою від обрізків бісквіту по боках, зверху посипати горішками і полити розтопленим шоколадом.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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