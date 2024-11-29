Торт "Валентина" — швидкий і смачний десерт, готовий за 25 хвилин

Бюджетний торт "Валентина" — 25 хвилин роботи разом з випічкою
Торт "Валентина" — це чудовий рецепт для тих, хто цінує час, але не хоче відмовлятися від смачного десерту. Лише 25 хвилин роботи разом з випічкою — і ваші гості будуть вражені неперевершеним смаком.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- щіпка солі;
- 80 г цукру;
- 60 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 35 г какао.
Для крема:
- 2 яєчних жовтки;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 30 г кукурудзяного крохмалю;
- 150 г згущеного молока;
- 300 мл. молока;
- 120 г м’якого вершкового масла.
Для прикрашання:
- молоко для пропитування бісквітів;
- 20 г волоських горіхів;
- 50 г шоколаду.
Спосіб приготування
Змішати яйця з щіпкою солі міксером, підсипати цукор і замішати до посвітління маси міксером. Просіяти борошно, розпушувач, какао і замішати лопаткою до однорідності. У форму для випікання викласти пергамент, виливати тісто. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 15-20 хвилин.
У каструлю з товстим дном розбити жовтки, додати ванільний цукор, перемішати. Всипати крохмаль, перемішати. Додати згущене молоко, перемішати.
Додати все молоко і перемішати до однорідності маси. Ставити на вогонь, постійно помішуючи ложкою, до загустіння маси. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.
Збити м’яке вершкове масло міксером до пишності, додати охолоджену заварну масу і перемішати вінчиком до однорідності. Перекласти крем у кондитерський мішок. Готовий бісквіт розрізати горизонтально на 3 частини. Пропитати бісквіти молоком. Викласти крем. Так скласти усі 3 шари.
Прикрасити крихтою від обрізків бісквіту по боках, зверху посипати горішками і полити розтопленим шоколадом.
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