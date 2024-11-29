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Бюджетний торт "Валентина" — 25 хвилин роботи разом з випічкою

29 листопада 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Торт "Валентина" — швидкий і смачний десерт, готовий за 25 хвилин
Бюджетний торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Валентина" — це чудовий рецепт для тих, хто цінує час, але не хоче відмовлятися від смачного десерту. Лише 25 хвилин роботи разом з випічкою — і ваші гості будуть вражені неперевершеним смаком. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • 3 яйця;
  • щіпка солі;
  • 80 г цукру;
  • 60 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 35 г какао.

Для крема: 

  • 2 яєчних жовтки;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 30 г кукурудзяного крохмалю;
  • 150 г згущеного молока;
  • 300 мл. молока;
  • 120 г м’якого вершкового масла.

Для прикрашання:

  • молоко для пропитування бісквітів;
  • 20 г волоських горіхів;
  • 50 г шоколаду.

Спосіб приготування 

Змішати яйця з щіпкою солі міксером, підсипати цукор і замішати до посвітління маси міксером. Просіяти борошно, розпушувач, какао і замішати лопаткою до однорідності. У форму для випікання викласти пергамент, виливати тісто. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 15-20 хвилин.

торт за 25 хвилин роботи разом з випічкою
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю з товстим дном розбити жовтки, додати ванільний цукор, перемішати. Всипати крохмаль, перемішати. Додати згущене молоко, перемішати.

домашній торт за 25 хвилин роботи разом з випічкою
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Додати все молоко і перемішати до однорідності маси. Ставити на вогонь, постійно помішуючи ложкою, до загустіння маси. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

смачний торт за 25 хвилин роботи разом з випічкою
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити м’яке вершкове масло міксером до пишності, додати охолоджену заварну масу і перемішати вінчиком до однорідності. Перекласти крем у кондитерський мішок. Готовий бісквіт розрізати горизонтально на 3 частини. Пропитати бісквіти молоком. Викласти крем. Так скласти усі 3 шари.

бюджетний торт за 25 хвилин роботи разом з випічкою
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити крихтою від обрізків бісквіту по боках, зверху посипати горішками і полити розтопленим шоколадом.

шоколадний торт за 25 хвилин роботи разом з випічкою
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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