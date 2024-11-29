Торт "Валентина" — быстрый и вкусный десерт, готовый за 25 минут

Бюджетный торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Валентина" — это отличный рецепт для тех, кто ценит время, но не хочет отказываться от вкусного десерта. Только 25 минут работы вместе с выпечкой — и ваши гости будут поражены непревзойденным вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

3 яйца;

щепотка соли;

80 г сахара;

60 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

35 г какао.

Для крема:

2 яичных желтка;

1 ч. л. ванильного сахара;

30 г кукурузного крахмала;

150 г сгущенки;

300 мл. молока;

120 г мягкого сливочного масла.

Для украшения:

молоко для пропитки бисквитов;

20 г грецких орехов;

50 г шоколада.

Способ приготовления

Смешать яйца со щепоткой миксерной соли, подсыпать сахар и замешать до посветления массы миксером. Просеять муку, разрыхлитель, какао и замешать лопаткой до однородности. В форму для выпечки выложить пергамент, выливать тесто. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 15-20 минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю с толстым дном разбить желтки, добавить ванильный сахар, перемешать. Всыпать крахмал, перемешать. Добавить сгущенку, перемешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить все молоко и перемешать до однородности массы. Ставить на огонь, помешивая постоянно ложкой, до загустения массы. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности, добавить охлажденную заварную массу и перемешать венчиком до однородности. Переложить крем в кондитерский мешок. Готовый бисквит разрезать горизонтально на 3 части. Проспросите бисквиты молоком. Выложить крем. Так сложить все 3 слоя.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить крошкой от обрезков бисквита по бокам, сверху посыпать орешками и полить растопленным шоколадом.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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