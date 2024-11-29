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Бюджетный торт "Валентина" — 25 минут работы вместе с выпечкой

29 ноября 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Торт "Валентина" — быстрый и вкусный десерт, готовый за 25 минут
Бюджетный торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Валентина" — это отличный рецепт для тех, кто ценит время, но не хочет отказываться от вкусного десерта. Только 25 минут работы вместе с выпечкой — и ваши гости будут поражены непревзойденным вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 3 яйца;
  • щепотка соли;
  • 80 г сахара;
  • 60 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 35 г какао.

Для крема:

  • 2 яичных желтка;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 150 г сгущенки;
  • 300 мл. молока;
  • 120 г мягкого сливочного масла.

Для украшения:

  • молоко для пропитки бисквитов;
  • 20 г грецких орехов;
  • 50 г шоколада.

Способ приготовления

Смешать яйца со щепоткой миксерной соли, подсыпать сахар и замешать до посветления массы миксером. Просеять муку, разрыхлитель, какао и замешать лопаткой до однородности. В форму для выпечки выложить пергамент, выливать тесто. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 15-20 минут.

торт за 25 минут работы вместе с выпечкой
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю с толстым дном разбить желтки, добавить ванильный сахар, перемешать. Всыпать крахмал, перемешать. Добавить сгущенку, перемешать.

домашний торт за 25 минут работы вместе с выпечкой
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить все молоко и перемешать до однородности массы. Ставить на огонь, помешивая постоянно ложкой, до загустения массы. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

вкусный торт за 25 минут работы вместе с выпечкой
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности, добавить охлажденную заварную массу и перемешать венчиком до однородности. Переложить крем в кондитерский мешок. Готовый бисквит разрезать горизонтально на 3 части. Проспросите бисквиты молоком. Выложить крем. Так сложить все 3 слоя.

бюджетный торт за 25 минут работы вместе с выпечкой
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить крошкой от обрезков бисквита по бокам, сверху посыпать орешками и полить растопленным шоколадом.

шоколадный торт за 25 минут работы вместе с выпечкой
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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