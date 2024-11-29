Торт "Валентина" — быстрый и вкусный десерт, готовый за 25 минут

Бюджетный торт "Валентина" — 25 минут работы вместе с выпечкой
Торт "Валентина" — это отличный рецепт для тех, кто ценит время, но не хочет отказываться от вкусного десерта. Только 25 минут работы вместе с выпечкой — и ваши гости будут поражены непревзойденным вкусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- щепотка соли;
- 80 г сахара;
- 60 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 35 г какао.
Для крема:
- 2 яичных желтка;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 150 г сгущенки;
- 300 мл. молока;
- 120 г мягкого сливочного масла.
Для украшения:
- молоко для пропитки бисквитов;
- 20 г грецких орехов;
- 50 г шоколада.
Способ приготовления
Смешать яйца со щепоткой миксерной соли, подсыпать сахар и замешать до посветления массы миксером. Просеять муку, разрыхлитель, какао и замешать лопаткой до однородности. В форму для выпечки выложить пергамент, выливать тесто. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 15-20 минут.
В кастрюлю с толстым дном разбить желтки, добавить ванильный сахар, перемешать. Всыпать крахмал, перемешать. Добавить сгущенку, перемешать.
Добавить все молоко и перемешать до однородности массы. Ставить на огонь, помешивая постоянно ложкой, до загустения массы. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности, добавить охлажденную заварную массу и перемешать венчиком до однородности. Переложить крем в кондитерский мешок. Готовый бисквит разрезать горизонтально на 3 части. Проспросите бисквиты молоком. Выложить крем. Так сложить все 3 слоя.
Украсить крошкой от обрезков бисквита по бокам, сверху посыпать орешками и полить растопленным шоколадом.
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