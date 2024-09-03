Бочкові помідори за дві хвилини — покроковий рецепт приготування

Бочкові помідори. Фото: depositphotos.com

Приготуйте бочкові помідори всього за дві хвилини! Цей простий і швидкий рецепт зробить ваші помідори неймовірно смачними без зайвих зусиль. Такі помідори не лише смачні, а й корисні. Більшість мінералів та вітамінів у бочкових томатах зберігаються.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться (інгредієнти на банку 1 літр):

сіль 1 ст.л;

гірчиця 1 ст.л;

помідори;

кріп 1 гілочка;

болгарський перець 1 шт.

Спосіб приготування

У банку викласти очищений від нутрощів болгарський перець і гілочку кропу. Додати помідори, заповнивши банку повністю.

Сіль та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Додати в банку столову ложку з гіркою солі та гірчиці.

Квашені помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Залити банку водою, закрити кришкою і добре збовтати, щоб сіль і гірчиця розчинилися у воді.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Відправити банку в льох на 2 місяці. У результаті виходять смачні бочкові помідори без оцту.

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