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Бочкові помідори за дві хвилини — простіше, швидше і смачніше просто не буває

3 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бочкові помідори за дві хвилини — покроковий рецепт приготування
Бочкові помідори. Фото: depositphotos.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте бочкові помідори всього за дві хвилини! Цей простий і швидкий рецепт зробить ваші помідори неймовірно смачними без зайвих зусиль. Такі помідори не лише смачні, а й корисні. Більшість мінералів та вітамінів у бочкових томатах зберігаються.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться (інгредієнти на банку 1 літр):

  • сіль 1 ст.л;
  • гірчиця 1 ст.л;
  • помідори;
  • кріп 1 гілочка;
  • болгарський перець 1 шт.

Спосіб приготування 

У банку викласти очищений від нутрощів болгарський перець і гілочку кропу. Додати помідори, заповнивши банку повністю.

рецепт квашених помідорів
Сіль та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Додати в банку столову ложку з гіркою солі та гірчиці.

простий рецепт квашених помідорів
Квашені помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Залити банку водою, закрити кришкою і добре збовтати, щоб сіль і гірчиця розчинилися у воді.

рецепт бочкових помідорів на зиму
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Відправити банку в льох на 2 місяці. У результаті виходять смачні бочкові помідори без оцту.

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рецепти лайфхаки квашені помідори помідори на зиму заготівля на зиму

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