Бочкові помідори за дві хвилини — покроковий рецепт приготування

Бочкові помідори за дві хвилини — простіше, швидше і смачніше просто не буває
Приготуйте бочкові помідори всього за дві хвилини! Цей простий і швидкий рецепт зробить ваші помідори неймовірно смачними без зайвих зусиль. Такі помідори не лише смачні, а й корисні. Більшість мінералів та вітамінів у бочкових томатах зберігаються.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться (інгредієнти на банку 1 літр):
- сіль 1 ст.л;
- гірчиця 1 ст.л;
- помідори;
- кріп 1 гілочка;
- болгарський перець 1 шт.
Спосіб приготування
У банку викласти очищений від нутрощів болгарський перець і гілочку кропу. Додати помідори, заповнивши банку повністю.
Додати в банку столову ложку з гіркою солі та гірчиці.
Залити банку водою, закрити кришкою і добре збовтати, щоб сіль і гірчиця розчинилися у воді.
Відправити банку в льох на 2 місяці. У результаті виходять смачні бочкові помідори без оцту.
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