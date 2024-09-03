Бочковые помидоры через две минуты — пошаговый рецепт приготовления.

Бочковые помидоры. Фото: depositphotos.com

Приготовьте бочковые помидоры всего за две минуты! Этот простой и быстрый рецепт сделает ваши помидоры невероятно вкусными без лишних усилий. Такие помидоры не только вкусные, но и полезные. Большинство минералов и витаминов в бочковых томатах хранятся.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится (ингредиенты на банке 1 литр):

соль 1 ст.л;

горчица 1 ст.л;

помидоры;

укроп 1 веточка;

болгарский перец 1 шт.

Способ приготовления

В банке выложить очищенный от внутренностей болгарский перец и веточку укропа. Добавить помидоры, заполнив банку целиком.

Соль и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в банку столовую ложку с горкой соли и горчицы.

Квашеные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Залить банку водой, закрыть крышкой и хорошо взболтать, чтобы соль и горчица растворились в воде.

Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Отправить банку в погреб на 2 месяца. В результате получаются вкусные бочковые помидоры без уксуса.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.