Бочковые помидоры через две минуты — пошаговый рецепт приготовления.

Бочковые помидоры за две минуты — проще, быстрее и вкуснее просто не бывает
Приготовьте бочковые помидоры всего за две минуты! Этот простой и быстрый рецепт сделает ваши помидоры невероятно вкусными без лишних усилий. Такие помидоры не только вкусные, но и полезные. Большинство минералов и витаминов в бочковых томатах хранятся.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (ингредиенты на банке 1 литр):
- соль 1 ст.л;
- горчица 1 ст.л;
- помидоры;
- укроп 1 веточка;
- болгарский перец 1 шт.
Способ приготовления
В банке выложить очищенный от внутренностей болгарский перец и веточку укропа. Добавить помидоры, заполнив банку целиком.
Добавить в банку столовую ложку с горкой соли и горчицы.
Залить банку водой, закрыть крышкой и хорошо взболтать, чтобы соль и горчица растворились в воде.
Отправить банку в погреб на 2 месяца. В результате получаются вкусные бочковые помидоры без уксуса.
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