Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Бочковые помидоры за две минуты — проще, быстрее и вкуснее просто не бывает arrow

Бочковые помидоры за две минуты — проще, быстрее и вкуснее просто не бывает

3 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бочковые помидоры через две минуты — пошаговый рецепт приготовления.
Бочковые помидоры. Фото: depositphotos.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте бочковые помидоры всего за две минуты! Этот простой и быстрый рецепт сделает ваши помидоры невероятно вкусными без лишних усилий. Такие помидоры не только вкусные, но и полезные. Большинство минералов и витаминов в бочковых томатах хранятся.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится (ингредиенты на банке 1 литр):

  • соль 1 ст.л;
  • горчица 1 ст.л;
  • помидоры;
  • укроп 1 веточка;
  • болгарский перец 1 шт.

Способ приготовления

В банке выложить очищенный от внутренностей болгарский перец и веточку укропа. Добавить помидоры, заполнив банку целиком.

рецепт квашеных помидоров
Соль и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в банку столовую ложку с горкой соли и горчицы.

простой рецепт квашеных помидоров
Квашеные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Залить банку водой, закрыть крышкой и хорошо взболтать, чтобы соль и горчица растворились в воде.

рецепт бочковых помидоров на зиму
Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Отправить банку в погреб на 2 месяца. В результате получаются вкусные бочковые помидоры без уксуса.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

рецепты лайфхаки квашенные помидоры помидоры на зиму заготовка на зиму

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:30 Отсрочка от военного призыва для аспирантов — алгоритм оформления в сентябре

Срочная новость

01:25 В Чернигове прогремели повторные взрывы — что известно о вражеской атаке

Срочная новость

01:13 В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

00:51 Лунин шокировал руководство Реала требованиями по зарплате

Срочная новость

00:42 Ночью в Чернигове раздался звук взрыва

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

00:30 Непредоставление отпуска — имеет ли право контрактник уволиться

00:30 Воздушная тревога в Киевской области и ряде других регионов — какая опасность

00:28 ВАКС разрешил мэру Мукачево Балоге снять электронный браслет из-за отключений света

00:24 США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике, — CNN

00:15 Бочковые помидоры за две минуты — проще, быстрее и вкуснее просто не бывает

01:30 Отсрочка от военного призыва для аспирантов — алгоритм оформления в сентябре

Срочная новость

01:25 В Чернигове прогремели повторные взрывы — что известно о вражеской атаке

Срочная новость

01:13 В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

00:51 Лунин шокировал руководство Реала требованиями по зарплате

Срочная новость

00:42 Ночью в Чернигове раздался звук взрыва

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

00:30 Непредоставление отпуска — имеет ли право контрактник уволиться

00:30 Воздушная тревога в Киевской области и ряде других регионов — какая опасность

00:28 ВАКС разрешил мэру Мукачево Балоге снять электронный браслет из-за отключений света

00:24 США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике, — CNN

00:15 Бочковые помидоры за две минуты — проще, быстрее и вкуснее просто не бывает

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования