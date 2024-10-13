Болгарський перець по-корейськи — покроковий рецепт закуски

Перець по-корейськи. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Шукаєте смачну та соковиту закуску? Болгарський перець по-корейськи це ідеальний вибір. Простий рецепт із яскравим смаком, який обов'язково сподобається вам та вашим гостям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

2-3 невеликі перці (вага в очищеному вигляді 350 г);

цибуля червона 100-120 г;

невеликий пучок петрушки та 1 зубчик часнику;

сіль 0,5 ч. л.;

цукор 1 ч.л.

лимонний сік чи оцет 6% 1 ст.л.;

олія 2 ст.л.;

кунжут 1 ст.л.

соєвий соус 0,5 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізати солодкий перець соломкою та залити окропом, залишити на 10 хвилин.

Нарізаний перець. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати синю цибулю, петрушку та часник. Злити воду з перцю та додати зелень із часником. Додати половину чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру та одну столову ложку лимонного соку або яблучного оцту.

Зелень та цибуля. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороді нагріти дві столові ложки олії, додати столову ложку кунжуту і додати до салату на часник. Перемішати та дати настоятися. Для смаку можна додати трохи соєвого соусу.

Спеції та олія. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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