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Болгарський перець по-корейськи — смачна та соковита закуска

13 жовтня 2024 20:00
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Болгарський перець по-корейськи — покроковий рецепт закуски
Перець по-корейськи. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте смачну та соковиту закуску? Болгарський перець по-корейськи це ідеальний вибір. Простий рецепт із яскравим смаком, який обов'язково сподобається вам та вашим гостям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 2-3 невеликі перці (вага в очищеному вигляді 350 г);
  • цибуля червона 100-120 г;
  • невеликий пучок петрушки та 1 зубчик часнику;
  • сіль 0,5 ч. л.;
  • цукор 1 ч.л.
  • лимонний сік чи оцет 6% 1 ст.л.;
  • олія 2 ст.л.;
  • кунжут 1 ст.л.
  • соєвий соус 0,5 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізати солодкий перець соломкою та залити окропом, залишити на 10 хвилин.

болгарський перець по-корейськи
Нарізаний перець. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати синю цибулю, петрушку та часник. Злити воду з перцю та додати зелень із часником. Додати половину чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру та одну столову ложку лимонного соку або яблучного оцту.

рецепт болгарського перцю по-корейськи
Зелень та цибуля. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороді нагріти дві столові ложки олії, додати столову ложку кунжуту і додати до салату на часник. Перемішати та дати настоятися. Для смаку можна додати трохи соєвого соусу.

простий рецепт болгарського перцю по-корейськи
Спеції та олія. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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