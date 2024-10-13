Болгарський перець по-корейськи — покроковий рецепт закуски

Болгарський перець по-корейськи — смачна та соковита закуска
Шукаєте смачну та соковиту закуску? Болгарський перець по-корейськи це ідеальний вибір. Простий рецепт із яскравим смаком, який обов'язково сподобається вам та вашим гостям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 2-3 невеликі перці (вага в очищеному вигляді 350 г);
- цибуля червона 100-120 г;
- невеликий пучок петрушки та 1 зубчик часнику;
- сіль 0,5 ч. л.;
- цукор 1 ч.л.
- лимонний сік чи оцет 6% 1 ст.л.;
- олія 2 ст.л.;
- кунжут 1 ст.л.
- соєвий соус 0,5 ст.л.
Спосіб приготування
Нарізати солодкий перець соломкою та залити окропом, залишити на 10 хвилин.
Нарізати синю цибулю, петрушку та часник. Злити воду з перцю та додати зелень із часником. Додати половину чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру та одну столову ложку лимонного соку або яблучного оцту.
На сковороді нагріти дві столові ложки олії, додати столову ложку кунжуту і додати до салату на часник. Перемішати та дати настоятися. Для смаку можна додати трохи соєвого соусу.
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