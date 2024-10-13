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Болгарский перец по-корейски — вкусная и сочная закуска

13 октября 2024 20:00
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Болгарский перец по-корейски — пошаговый рецепт закуски
Перец по-корейски. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете вкусную и сочную закуску? Болгарский перец по-корейски — это идеальный выбор. Простой рецепт с ярким вкусом, который обязательно понравится вам и вашим гостям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.  

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Вам понадобится: 

  • 2-3 небольших перца (вес в очищенном виде 350 г);
  • лук красный 100-120 г;
  • небольшой пучок петрушки и 1 зубчик чеснока;
  • соль 0,5 ч.л.;
  • сахар 1 ч.л.;
  • лимонный сок или уксус 6% 1 ст.л.;
  • растительное масло 2 ст.л.;
  • кунжут 1 ст.л.;
  • соевый соус 0,5 ст.л.

Способ приготовления 

Нарезать сладкий перец соломкой и залить кипятком, оставить на 10 минут. 

болгарский перец по-корейски
Нарезанный перец. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарезать синий лук, петрушку и чеснок. Слить воду с перца и добавить зелень с чесноком. Добавить половину чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара и одну столовую ложку лимонного сока или яблочного уксуса. 

рецепт болгарского перца по-корейски
Зелень и лук. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороде нагреть две столовые ложки масла, добавить одну столовую ложку кунжута и добавить к салату на чеснок. Перемешать и дать настояться. Для вкуса можно добавить немного соевого соуса. 

простой рецепт болгарского перца по-корейски
Специи и масло. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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