Болгарский перец по-корейски — пошаговый рецепт закуски

Болгарский перец по-корейски — вкусная и сочная закуска
Ищете вкусную и сочную закуску? Болгарский перец по-корейски — это идеальный выбор. Простой рецепт с ярким вкусом, который обязательно понравится вам и вашим гостям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 2-3 небольших перца (вес в очищенном виде 350 г);
- лук красный 100-120 г;
- небольшой пучок петрушки и 1 зубчик чеснока;
- соль 0,5 ч.л.;
- сахар 1 ч.л.;
- лимонный сок или уксус 6% 1 ст.л.;
- растительное масло 2 ст.л.;
- кунжут 1 ст.л.;
- соевый соус 0,5 ст.л.
Способ приготовления
Нарезать сладкий перец соломкой и залить кипятком, оставить на 10 минут.
Нарезать синий лук, петрушку и чеснок. Слить воду с перца и добавить зелень с чесноком. Добавить половину чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара и одну столовую ложку лимонного сока или яблочного уксуса.
На сковороде нагреть две столовые ложки масла, добавить одну столовую ложку кунжута и добавить к салату на чеснок. Перемешать и дать настояться. Для вкуса можно добавить немного соевого соуса.
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