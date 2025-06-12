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Головна arrow Смак arrow Болгарський салат — неймовірно смачний, з'їдять за хвилину arrow

Болгарський салат — неймовірно смачний, з'їдять за хвилину

12 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Болгарський салат з капусти, перцю й томатів — освіжаюча літня страва за 10 хвилин
Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей яскравий салат із хрумкою капустою, свіжими овочами та ароматним часником стане ідеальним доповненням до літнього обіду чи вечері. Він готується лише за кілька хвилин і відразу зникає зі столу — настільки смачний, соковитий і апетитний. Заправка з олії та свіжої зелені робить його ще виразнішим на смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 200–250 г;
  • морква — 1 шт.;
  • перець солодкий червоний — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • селера (корінь або зелень) — 100 г або кілька гілочок;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • олія — 3 ст. л.;
  • зелень петрушки — на смак;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, посолити й злегка обім'яти руками, перекласти в миску. Додати натерту на тертці моркву.

смачний салат з молодою капустою та солодким перецем
Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати солодкий перець і помідори соломкою або часточками, додати до капусти.

смачний салат з молодою капустою та коренем селери
Корінь селери. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти корінь селери або дрібно порізати зелень селери, додати подрібнений часник.

смачний салат з молодою капустою та овочами
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізану петрушку, посолити до свого смаку, заправити олією. Добре перемішати салат і подавати одразу.

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