Болгарський салат з капусти, перцю й томатів — освіжаюча літня страва за 10 хвилин

Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей яскравий салат із хрумкою капустою, свіжими овочами та ароматним часником стане ідеальним доповненням до літнього обіду чи вечері. Він готується лише за кілька хвилин і відразу зникає зі столу — настільки смачний, соковитий і апетитний. Заправка з олії та свіжої зелені робить його ще виразнішим на смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 200–250 г;

морква — 1 шт.;

перець солодкий червоний — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

селера (корінь або зелень) — 100 г або кілька гілочок;

часник — 2–3 зубчики;

олія — 3 ст. л.;

зелень петрушки — на смак;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, посолити й злегка обім'яти руками, перекласти в миску. Додати натерту на тертці моркву.

Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати солодкий перець і помідори соломкою або часточками, додати до капусти.

Корінь селери. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти корінь селери або дрібно порізати зелень селери, додати подрібнений часник.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізану петрушку, посолити до свого смаку, заправити олією. Добре перемішати салат і подавати одразу.

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