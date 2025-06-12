Болгарський салат з капусти, перцю й томатів — освіжаюча літня страва за 10 хвилин

Болгарський салат — неймовірно смачний, з'їдять за хвилину
Цей яскравий салат із хрумкою капустою, свіжими овочами та ароматним часником стане ідеальним доповненням до літнього обіду чи вечері. Він готується лише за кілька хвилин і відразу зникає зі столу — настільки смачний, соковитий і апетитний. Заправка з олії та свіжої зелені робить його ще виразнішим на смак.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 200–250 г;
- морква — 1 шт.;
- перець солодкий червоний — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- селера (корінь або зелень) — 100 г або кілька гілочок;
- часник — 2–3 зубчики;
- олія — 3 ст. л.;
- зелень петрушки — на смак;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту, посолити й злегка обім'яти руками, перекласти в миску. Додати натерту на тертці моркву.
Нарізати солодкий перець і помідори соломкою або часточками, додати до капусти.
Натерти корінь селери або дрібно порізати зелень селери, додати подрібнений часник.
Додати нарізану петрушку, посолити до свого смаку, заправити олією. Добре перемішати салат і подавати одразу.
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