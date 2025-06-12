Болгарский салат из капусты, перца и томатов — освежающее летнее блюдо за 10 минут

Болгарский салат — невероятно вкусный, съедят за минуту
Этот яркий салат с хрустящей капустой, свежими овощами и ароматным чесноком станет идеальным дополнением к летнему обеду или ужину. Он готовится всего за несколько минут и сразу исчезает со стола — настолько вкусный, сочный и аппетитный. Заправка из масла и свежей зелени делает его еще более выразительным на вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 200-250 г;
- морковь — 1 шт.;
- перец сладкий красный — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- сельдерей (корень или зелень) — 100 г или несколько веточек;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- зелень петрушки — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, посолить и слегка обмять руками, переложить в миску. Добавить натертую на терке морковь.
Нарезать сладкий перец и помидоры соломкой или дольками, добавить к капусте.
Натереть корень сельдерея или мелко порезать зелень сельдерея, добавить измельченный чеснок.
Добавить нарезанную петрушку, посолить по своему вкусу, заправить растительным маслом. Хорошо перемешать салат и подавать сразу.
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