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Главная arrow Вкус arrow Болгарский салат — невероятно вкусный, съедят за минуту arrow

Болгарский салат — невероятно вкусный, съедят за минуту

12 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Болгарский салат из капусты, перца и томатов — освежающее летнее блюдо за 10 минут
Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот яркий салат с хрустящей капустой, свежими овощами и ароматным чесноком станет идеальным дополнением к летнему обеду или ужину. Он готовится всего за несколько минут и сразу исчезает со стола — настолько вкусный, сочный и аппетитный. Заправка из масла и свежей зелени делает его еще более выразительным на вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 200-250 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец сладкий красный — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сельдерей (корень или зелень) — 100 г или несколько веточек;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • зелень петрушки — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, посолить и слегка обмять руками, переложить в миску. Добавить натертую на терке морковь.

смачний салат з молодою капустою та солодким перецем
Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать сладкий перец и помидоры соломкой или дольками, добавить к капусте.

смачний салат з молодою капустою та коренем селери
Корень сельдерея. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть корень сельдерея или мелко порезать зелень сельдерея, добавить измельченный чеснок.

смачний салат з молодою капустою та овочами
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанную петрушку, посолить по своему вкусу, заправить растительным маслом. Хорошо перемешать салат и подавать сразу.

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