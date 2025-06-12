Болгарский салат из капусты, перца и томатов — освежающее летнее блюдо за 10 минут

Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот яркий салат с хрустящей капустой, свежими овощами и ароматным чесноком станет идеальным дополнением к летнему обеду или ужину. Он готовится всего за несколько минут и сразу исчезает со стола — настолько вкусный, сочный и аппетитный. Заправка из масла и свежей зелени делает его еще более выразительным на вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста белокочанная — 200-250 г;

морковь — 1 шт.;

перец сладкий красный — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

сельдерей (корень или зелень) — 100 г или несколько веточек;

чеснок — 2-3 зубчика;

растительное масло — 3 ст. л.;

зелень петрушки — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, посолить и слегка обмять руками, переложить в миску. Добавить натертую на терке морковь.

Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать сладкий перец и помидоры соломкой или дольками, добавить к капусте.

Корень сельдерея. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть корень сельдерея или мелко порезать зелень сельдерея, добавить измельченный чеснок.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанную петрушку, посолить по своему вкусу, заправить растительным маслом. Хорошо перемешать салат и подавать сразу.

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