Рецепт сніданку з гречкою для схуднення – покрокове приготування

Боул з гречкою, яйцями та овочами — рецепт сніданку для тих, хто худне
Пропонуємо вам приготувати простий, але дуже смачний сніданок. Він чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 75 г вареної гречки;
- 1 яйце;
- 50-100 г чері;
- шпинат;
- 1/2 авокадо;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати помідори та почистити авокадо.
Посмажити яйце скрембл. Викласти на тарілку гречку, яйця та овочі.
За бажання можна додати будь-які овочі.
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