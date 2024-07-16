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Боул з гречкою, яйцями та овочами — рецепт сніданку для тих, хто худне

16 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт сніданку з гречкою для схуднення – покрокове приготування
Сніданок з гречкою та овочами. Фото: YouTube @ OlyaPins
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо вам приготувати простий, але дуже смачний сніданок. Він чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • 75 г вареної гречки;
  • 1 яйце;
  • 50-100 г чері;
  • шпинат;
  • 1/2 авокадо;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати помідори та почистити авокадо.

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Помідори та авокадо. Фото: YouTube @ OlyaPins

Посмажити яйце скрембл. Викласти на тарілку гречку, яйця та овочі.

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Приготування сніданку. Фото: YouTube @ OlyaPins

За бажання можна додати будь-які овочі.

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Приготування сніданку. Фото: YouTube @ OlyaPins

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