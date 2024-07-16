Рецепт сніданку з гречкою для схуднення – покрокове приготування

Сніданок з гречкою та овочами. Фото: YouTube @ OlyaPins

Пропонуємо вам приготувати простий, але дуже смачний сніданок. Він чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

75 г вареної гречки;

1 яйце;

50-100 г чері;

шпинат;

1/2 авокадо;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати помідори та почистити авокадо.

Помідори та авокадо. Фото: YouTube @ OlyaPins

Посмажити яйце скрембл. Викласти на тарілку гречку, яйця та овочі.

Приготування сніданку. Фото: YouTube @ OlyaPins

За бажання можна додати будь-які овочі.

Приготування сніданку. Фото: YouTube @ OlyaPins

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