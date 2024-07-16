Рецепт завтрака с гречкой для похудения — пошаговое приготовление

Боул с гречкой, яйцами и овощами — рецепт завтрака для тех, кто худеет
Предлагаем вам приготовить простой, но очень вкусный завтрак. Он отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное питание и не только.
Вам понадобится:
- 75 г вареной гречки;
- 1 яйцо;
- 50-100 г черри;
- шпинат;
- 1/2 авокадо;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать помидоры и почистить авокадо.
Пожарить яйцо скрембл. Выложить на тарелку гречку, яйца и овощи.
При желании можно добавить любые овощи.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!