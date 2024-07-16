Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Боул с гречкой, яйцами и овощами — рецепт завтрака для тех, кто худеет arrow

Боул с гречкой, яйцами и овощами — рецепт завтрака для тех, кто худеет

16 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт завтрака с гречкой для похудения — пошаговое приготовление
Завтрак с гречкой и овощами. Фото: YouTube @OlyaPins
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем вам приготовить простой, но очень вкусный завтрак. Он отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное питание и не только.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 75 г вареной гречки;
  • 1 яйцо; 
  • 50-100 г черри; 
  • шпинат; 
  • 1/2 авокадо; 
  • соль; 
  • перец. 

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать помидоры и почистить авокадо. 

null
Помидоры и авокадо. Фото: YouTube @OlyaPins

Пожарить яйцо скрембл. Выложить на тарелку гречку, яйца и овощи. 

null
Приготовление завтрака. Фото: YouTube @OlyaPins

При желании можно добавить любые овощи. 

null
Приготовление завтрака. Фото: YouTube @OlyaPins

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты овощи Завтрак яйца гречка идея для завтрака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля