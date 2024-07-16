Рецепт завтрака с гречкой для похудения — пошаговое приготовление

Завтрак с гречкой и овощами. Фото: YouTube @OlyaPins

Предлагаем вам приготовить простой, но очень вкусный завтрак. Он отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное питание и не только.

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Вам понадобится:

75 г вареной гречки;

1 яйцо;

50-100 г черри;

шпинат;

1/2 авокадо;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать помидоры и почистить авокадо.

Помидоры и авокадо. Фото: YouTube @OlyaPins

Пожарить яйцо скрембл. Выложить на тарелку гречку, яйца и овощи.

Приготовление завтрака. Фото: YouTube @OlyaPins

При желании можно добавить любые овощи.

Приготовление завтрака. Фото: YouTube @OlyaPins

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