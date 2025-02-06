Божественно смачні ліниві сінабони — рецепт із готового листкового тіста

Ліниві синнабони. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Ці ледачі сіннабони — справжня знахідка для тих, хто не хоче витрачати час на довгу підготовку. Усього кілька кроків: листкове тісто, ароматна кориця, цукор і ніжний крем — і божественно смачні булочки готові тішити вас і ваших близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

листкове дріжджове тісто — 600 г;

цукор — 70 г;

кориця — 15 г;

маскарпоне — 250 г (або аналогічний вершковий сир / жирна сметана);

ванільний цукор — 10 г;

цукрова пудра — 1-2 ст. л. (за смаком).

Спосіб приготування

Розморозити листкове дріжджове тісто, злегка розкачати в пласт завтовшки 3-4 мм. Змішати цукор із корицею, рівномірно розподілити по тісту.

Тісто і начинка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Згорнути тісто в щільний рулет, потім нарізати його на шматочки шириною 3-4 см. Викласти заготовки у форму, залишаючи невелику відстань між ними.

Рулет із начинкою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Випікати в розігрітій до 180°C духовці близько 20-25 хвилин, поки сінабони не стануть рум'яними.

Приготування булок. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Тим часом приготувати крем: змішати маскарпоне з ванільним цукром і цукровою пудрою до однорідності.

Булки в духовці. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Готові гарячі булочки злегка остудити, потім змастити кремом. Подавати теплими, насолоджуючись ніжною текстурою і насиченим ароматом кориці.

Булка в кремі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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