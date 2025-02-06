Божественно смачні ліниві сінабони — рецепт із готового листкового тіста

Божественно смачні ліниві синнабони з готового листкового тіста
Ці ледачі сіннабони — справжня знахідка для тих, хто не хоче витрачати час на довгу підготовку. Усього кілька кроків: листкове тісто, ароматна кориця, цукор і ніжний крем — і божественно смачні булочки готові тішити вас і ваших близьких.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- листкове дріжджове тісто — 600 г;
- цукор — 70 г;
- кориця — 15 г;
- маскарпоне — 250 г (або аналогічний вершковий сир / жирна сметана);
- ванільний цукор — 10 г;
- цукрова пудра — 1-2 ст. л. (за смаком).
Спосіб приготування
Розморозити листкове дріжджове тісто, злегка розкачати в пласт завтовшки 3-4 мм. Змішати цукор із корицею, рівномірно розподілити по тісту.
Згорнути тісто в щільний рулет, потім нарізати його на шматочки шириною 3-4 см. Викласти заготовки у форму, залишаючи невелику відстань між ними.
Випікати в розігрітій до 180°C духовці близько 20-25 хвилин, поки сінабони не стануть рум'яними.
Тим часом приготувати крем: змішати маскарпоне з ванільним цукром і цукровою пудрою до однорідності.
Готові гарячі булочки злегка остудити, потім змастити кремом. Подавати теплими, насолоджуючись ніжною текстурою і насиченим ароматом кориці.
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