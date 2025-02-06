Божественно вкусные ленивые синнабоны — рецепт из готового слоеного теста

Ленивые синнабоны. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти ленивые синнабоны — настоящая находка для тех, кто не хочет тратить время на долгую подготовку. Всего несколько шагов: слоеное тесто, ароматная корица, сахар и нежный крем — и божественно вкусные булочки готовы радовать вас и ваших близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

слоеное дрожжевое тесто — 600 г;

сахар — 70 г;

корица — 15 г;

маскарпоне — 250 г (или аналогичный сливочный сыр / жирная сметана);

ванильный сахар — 10 г;

сахарная пудра — 1-2 ст. л. (по вкусу).

Способ приготовления

Разморозить слоеное дрожжевое тесто, слегка раскатать в пласт толщиной 3-4 мм. Смешать сахар с корицей, равномерно распределить по тесту.

Тесто и начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Свернуть тесто в плотный рулет, затем нарезать его на кусочки шириной 3-4 см. Выложить заготовки в форму, оставляя небольшое расстояние между ними.

Рулет с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут, пока синнабоны не станут румяными.

Приготовление булок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тем временем приготовить крем: смешать маскарпоне с ванильным сахаром и сахарной пудрой до однородности.

Булки в духовке. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовые горячие булочки слегка остудить, затем смазать кремом. Подавать теплыми, наслаждаясь нежной текстурой и насыщенным ароматом корицы.

Булка в креме. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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