Брауні по-українськи за 5 хвилин — швидкий рецепт 35 хв випічки

Брауні по-українськи. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете швидко приготувати ідеально м’який та шоколадний брауні? Цей рецепт займе лише 5 хвилин вашого часу, а решту зробить духовка! Мінімум зусиль — і у вас на столі ароматний, ніжний десерт, який підкорить усіх.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 160 г;

ванільний цукор — 10 г;

молоко — 180 г;

олія — 100 мл.;

борошно — 160 г;

какао — 50 г;

розпушувач — 10 г.

Для глазурі:

какао — 4 ст. л.;

молоко — 8 ст. л.;

цукор — 10 ст. л. (за смаком);

вершкове масло — 50 г;

волоські горіхи — для прикрашання.

Спосіб приготування

Змішати яйця віничком із сіллю, цукром і ванільним цукром до розчинення всіх інгредієнтів. Влити молоко, олію, перемішати. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замісити тісто до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 22 см застелити пергаментом і вилити тісто. Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 35-40 хвилин. Охолодити та розрізати горизонтально на 2 рівні частини.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі у каструлю влити молоко, додати какао і цукор. Поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести масу до однорідності. Зняти з вогню, коли з’являться перші бульбашки. В гарячу масу додати масло і перемішати до повного розчинення.

Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити нижню частину бісквіта глазур’ю, накрити другим шаром бісквіта. Полити весь торт глазур’ю, поставити в холодильник на 10-15 хвилин, потім посипати подрібненими волоськими горіхами.

Шоколадний брауні. Фото: gospodynka.com.ua

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