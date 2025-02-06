Брауні по-українськи за 5 хвилин — швидкий рецепт 35 хв випічки

Брауні по-українськи за 5 хв роботи + 35 хв на випічку
Хочете швидко приготувати ідеально м’який та шоколадний брауні? Цей рецепт займе лише 5 хвилин вашого часу, а решту зробить духовка! Мінімум зусиль — і у вас на столі ароматний, ніжний десерт, який підкорить усіх.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 160 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- молоко — 180 г;
- олія — 100 мл.;
- борошно — 160 г;
- какао — 50 г;
- розпушувач — 10 г.
Для глазурі:
- какао — 4 ст. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- цукор — 10 ст. л. (за смаком);
- вершкове масло — 50 г;
- волоські горіхи — для прикрашання.
Спосіб приготування
Змішати яйця віничком із сіллю, цукром і ванільним цукром до розчинення всіх інгредієнтів. Влити молоко, олію, перемішати. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замісити тісто до однорідної консистенції.
Форму діаметром 22 см застелити пергаментом і вилити тісто. Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 35-40 хвилин. Охолодити та розрізати горизонтально на 2 рівні частини.
Для глазурі у каструлю влити молоко, додати какао і цукор. Поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести масу до однорідності. Зняти з вогню, коли з’являться перші бульбашки. В гарячу масу додати масло і перемішати до повного розчинення.
Змастити нижню частину бісквіта глазур’ю, накрити другим шаром бісквіта. Полити весь торт глазур’ю, поставити в холодильник на 10-15 хвилин, потім посипати подрібненими волоськими горіхами.
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