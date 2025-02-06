Брауни по-украински за 5 минут — быстрый рецепт 35 мин выпечки

Брауни по-украински. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите быстро приготовить идеально мягкий и шоколадный брауни? Этот рецепт займет всего 5 минут вашего времени, а остальное сделает духовка! Минимум усилий — и у вас на столе ароматный, нежный десерт, который покорит всех.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 160 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 180 г;

масло — 100 мл.;

мука — 160 г;

какао — 50 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для глазури:

какао — 4 ст.л;

молоко — 8 ст.л;

сахар — 10 ст. л. (по вкусу);

сливочное масло — 50 г;

грецкие орехи — для украшения.

Способ приготовления

Смешать яйца венчиком с солью, сахаром и ванильным сахаром до растворения всех ингредиентов. Влить молоко, растительное масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить тесто до однородной консистенции.

Приготовление теста Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 22 см застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 35-40 минут. Охладить и разрезать горизонтально на 2 равные части.

Шоколадный бисквит Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури в кастрюлю влить молоко, добавить какао и сахар. Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести массу до однородности. Снять с огня, когда появятся первые пузырьки. В горячую массу добавить масло и перемешать до полного растворения.

Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать нижнюю часть бисквита глазурью, накрыть вторым слоем бисквита. Полить весь торт глазурью, поставить в холодильник на 10-15 минут, затем посыпать измельченными грецкими орехами.

Шоколадный брауни Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.