Брауни по-украински за 5 минут — быстрый рецепт 35 мин выпечки

Брауни по-украински за 5 мин работы + 35 мин на выпечку
Хотите быстро приготовить идеально мягкий и шоколадный брауни? Этот рецепт займет всего 5 минут вашего времени, а остальное сделает духовка! Минимум усилий — и у вас на столе ароматный, нежный десерт, который покорит всех.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 160 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- молоко — 180 г;
- масло — 100 мл.;
- мука — 160 г;
- какао — 50 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для глазури:
- какао — 4 ст.л;
- молоко — 8 ст.л;
- сахар — 10 ст. л. (по вкусу);
- сливочное масло — 50 г;
- грецкие орехи — для украшения.
Способ приготовления
Смешать яйца венчиком с солью, сахаром и ванильным сахаром до растворения всех ингредиентов. Влить молоко, растительное масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить тесто до однородной консистенции.
Форму диаметром 22 см застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 35-40 минут. Охладить и разрезать горизонтально на 2 равные части.
Для глазури в кастрюлю влить молоко, добавить какао и сахар. Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести массу до однородности. Снять с огня, когда появятся первые пузырьки. В горячую массу добавить масло и перемешать до полного растворения.
Смазать нижнюю часть бисквита глазурью, накрыть вторым слоем бисквита. Полить весь торт глазурью, поставить в холодильник на 10-15 минут, затем посыпать измельченными грецкими орехами.
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