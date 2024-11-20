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Бублики з 200 г сиру — корисний сніданок або перекус

20 листопада 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бублики з 200 г сиру на сніданок — корисний рецепт з фото
Бублики з сиру. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте здоровий і смачний варіант для сніданку чи перекусу? Бублики з 200 г сиру — це ідеальне поєднання простоти та корисності. Виготовляються швидко та без зайвих зусиль, додаючи енергії на весь день. Спробуйте цей смачний рецепт вже сьогодні!

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • сир 5% 200 г;
  • твердий сир 60 г;
  • яйце 1 шт.;
  • борошно 30 г;
  • сіль;
  • зелень;
  • спеції. 

Спосіб приготування 

У миску відправляємо сир, яйце та тертий сир. Перемішуємо. За бажанням додаємо сіль, зелень та улюблені спеції до смаку.

сирні бублики на сніданок
Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

У масу, що вийшла, додаємо борошно і перемішуємо до однорідності. Борошно можна використовувати будь-яке.

смачні сирні бублики на сніданок
Приготування бубликів. Фото: smachnenke.com.ua

Кількість борошна залежатиме від вологості сиру. Руками формуємо бублики середнього розміру і переносимо їх на деко, попередньо застелене папером для випічки.

прості сирні бублики на сніданок
Бублики на пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням посипаємо заготівлі кунжутом і відправляємо в розігріту до 200 ºС духовку на 20-25 хвилин.

сирні бублики на сніданок за 5 хвилин
Сирні бублики. Фото: smachnenke.com.ua

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