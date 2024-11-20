Бублики з 200 г сиру на сніданок — корисний рецепт з фото

Бублики з сиру. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте здоровий і смачний варіант для сніданку чи перекусу? Бублики з 200 г сиру — це ідеальне поєднання простоти та корисності. Виготовляються швидко та без зайвих зусиль, додаючи енергії на весь день. Спробуйте цей смачний рецепт вже сьогодні!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир 5% 200 г;

твердий сир 60 г;

яйце 1 шт.;

борошно 30 г;

сіль;

зелень;

спеції.

Спосіб приготування

У миску відправляємо сир, яйце та тертий сир. Перемішуємо. За бажанням додаємо сіль, зелень та улюблені спеції до смаку.

Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

У масу, що вийшла, додаємо борошно і перемішуємо до однорідності. Борошно можна використовувати будь-яке.

Приготування бубликів. Фото: smachnenke.com.ua

Кількість борошна залежатиме від вологості сиру. Руками формуємо бублики середнього розміру і переносимо їх на деко, попередньо застелене папером для випічки.

Бублики на пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням посипаємо заготівлі кунжутом і відправляємо в розігріту до 200 ºС духовку на 20-25 хвилин.

Сирні бублики. Фото: smachnenke.com.ua

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