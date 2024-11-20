Бублики з 200 г сиру на сніданок — корисний рецепт з фото

Бублики з 200 г сиру — корисний сніданок або перекус
Шукаєте здоровий і смачний варіант для сніданку чи перекусу? Бублики з 200 г сиру — це ідеальне поєднання простоти та корисності. Виготовляються швидко та без зайвих зусиль, додаючи енергії на весь день. Спробуйте цей смачний рецепт вже сьогодні!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир 5% 200 г;
- твердий сир 60 г;
- яйце 1 шт.;
- борошно 30 г;
- сіль;
- зелень;
- спеції.
Спосіб приготування
У миску відправляємо сир, яйце та тертий сир. Перемішуємо. За бажанням додаємо сіль, зелень та улюблені спеції до смаку.
У масу, що вийшла, додаємо борошно і перемішуємо до однорідності. Борошно можна використовувати будь-яке.
Кількість борошна залежатиме від вологості сиру. Руками формуємо бублики середнього розміру і переносимо їх на деко, попередньо застелене папером для випічки.
За бажанням посипаємо заготівлі кунжутом і відправляємо в розігріту до 200 ºС духовку на 20-25 хвилин.
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