Бублики из 200 г сыра на завтрак — полезный рецепт с фото

Бублики из 200 г творога — полезный завтрак или перекус
Ищете здоровый и вкусный вариант для завтрака или перекуса? Бублики из 200 г творога — это идеальное сочетание простоты и полезности. Изготавливаются быстро и без усилий, добавляя энергии на весь день. Попробуйте этот вкусный рецепт уже сегодня!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог 5% 200 г;
- твердый творог 60 г;
- яйцо 1 шт.;
- мука 30 г;
- соль;
- зелень;
- специи.
Способ приготовления
В миску отправляем творог, яйцо и тертый творог. Перемешиваем. При желании добавляем соль, зелень и любимые специи по вкусу.
В получившуюся массу добавляем муку и перемешиваем до однородности. Муку можно использовать любую.
Количество муки будет зависеть от сырости. Руками формируем баранки среднего размера и переносим их на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки.
При желании посыпаем заготовки кунжутом и отправляем в разогретую до 200 ºС духовку на 20-25 минут.
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