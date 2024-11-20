Бублики из 200 г сыра на завтрак — полезный рецепт с фото

Баранки из сыра. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете здоровый и вкусный вариант для завтрака или перекуса? Бублики из 200 г творога — это идеальное сочетание простоты и полезности. Изготавливаются быстро и без усилий, добавляя энергии на весь день. Попробуйте этот вкусный рецепт уже сегодня!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

творог 5% 200 г;

твердый творог 60 г;

яйцо 1 шт.;

мука 30 г;

соль;

зелень;

специи.

Способ приготовления

В миску отправляем творог, яйцо и тертый творог. Перемешиваем. При желании добавляем соль, зелень и любимые специи по вкусу.

Сырная масса. Фото: smachnenke.com.ua

В получившуюся массу добавляем муку и перемешиваем до однородности. Муку можно использовать любую.

Приготовление баранок. Фото: smachnenke.com.ua

Количество муки будет зависеть от сырости. Руками формируем баранки среднего размера и переносим их на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки.

Баранки на пергаменте. Фото: smachnenke.com.ua

При желании посыпаем заготовки кунжутом и отправляем в разогретую до 200 ºС духовку на 20-25 минут.

Творожные баранки. Фото: smachnenke.com.ua

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.