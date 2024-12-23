Булочки в сметанній заливці, що пахнуть на весь дім — рецепт щастя на вашому столі

Булочки в сметанній заливці, що пахнуть на весь дім — запах щастя
Якщо ви хочете, щоб ваш дім наповнився ароматом свіжої випічки, ці булочки в сметанній заливці — саме те, що потрібно. Прості інгредієнти та ніжна текстура зроблять ці булочки ідеальними для будь-якої домашньої обстановки.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Булочки, щедро вкриті сметанною глазур’ю, — це справжня насолода для гурманів, що поєднує в собі легкість приготування з витонченим, багатогранним смаком. Їхня дивовижна м’якість і ніжність підкорюють з першого ж шматочка.
Вам знадобиться:
- тепле молоко — 300 мл.;
- сухі дріжджі — 1 ст.л.;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 100 мл.;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор — 100 г;
- сода — ½ ч.л.;
- 9% оцет — 1 ч.л.;
- борошно — 700 г.
Інгредієнти для заливки:
- молоко;
- кориця;
- цукор;
- сметана.
Спосіб приготування
У миску з теплим молоком висипати дріжджі, ванільний цукор та цукор. Влити олію, розбити яйце і перемішати. Додати 6 столових ложок борошна, перемішати. Залишити опару на 10 хвилин до активації дріжджів.
Влити до соди оцет і додати погашену соду в опару, перемішати. Частками додавати в опару борошно, замісити тісто. Замісити м’яке еластичне тісто, залишити на годину під рушником.
Розкачати тісто в пласт, розміром з деко, і перекласти на деко. Розділити тісто на булочки за допомогою ножа. Залишити булочки на деко під рушником на 10-20 хвилин, потім змастити кожну молоком і посипати цукром.
Посипати верхівку булочок корицею. Випікати булочки при 180 ºС 25-30 хвилин. Висипати цукор в сметану за смаком, змішати, виливати на гарячі булочки і розподіляти по всій поверхні. Залишити булочки просочуватись сметаною на 1 годину. Подаємо булочки до чаю.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів
Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.
Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.
Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.
Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна
Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів.
Читайте Новини.LIVE!