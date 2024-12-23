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Булочки в сметанній заливці, що пахнуть на весь дім — запах щастя

23 грудня 2024 05:24
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Булочки в сметанній заливці, що пахнуть на весь дім — рецепт щастя на вашому столі
Домашні булочки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви хочете, щоб ваш дім наповнився ароматом свіжої випічки, ці булочки в сметанній заливці — саме те, що потрібно. Прості інгредієнти та ніжна текстура зроблять ці булочки ідеальними для будь-якої домашньої обстановки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Булочки, щедро вкриті сметанною глазур’ю, — це справжня насолода для гурманів, що поєднує в собі легкість приготування з витонченим, багатогранним смаком. Їхня дивовижна м’якість і ніжність підкорюють з першого ж шматочка.

Вам знадобиться:

  • тепле молоко — 300 мл.;
  • сухі дріжджі — 1 ст.л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — ​​100 мл.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цукор — 100 г;
  • сода — ½ ч.л.;
  • 9% оцет — 1 ч.л.;
  • борошно — 700 г.

Інгредієнти для заливки:

  • молоко;
  • кориця;
  • цукор;
  • сметана.

Спосіб приготування 

У миску з теплим молоком висипати дріжджі, ванільний цукор та цукор. Влити олію, розбити яйце і перемішати. Додати 6 столових ложок борошна, перемішати. Залишити опару на 10 хвилин до активації дріжджів.

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Тісто для булочок. Фото: smachnenke.com.ua

Влити до соди оцет і додати погашену соду в опару, перемішати. Частками додавати в опару борошно, замісити тісто. Замісити м’яке еластичне тісто, залишити на годину під рушником.

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Заливка для булочок. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати тісто в пласт, розміром з деко, і перекласти на деко. Розділити тісто на булочки за допомогою ножа. Залишити булочки на деко під рушником на 10-20 хвилин, потім змастити кожну молоком і посипати цукром.

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Булочки в заливці. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати верхівку булочок корицею. Випікати булочки при 180 ºС 25-30 хвилин. Висипати цукор в сметану за смаком, змішати, виливати на гарячі булочки і розподіляти по всій поверхні. Залишити булочки просочуватись сметаною на 1 годину. Подаємо булочки до чаю.

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