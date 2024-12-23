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Булочки в сметанной заливке, пахнущие на весь дом — запах счастья

23 декабря 2024 05:24
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Булочки в сметанной заливке, пахнущие на весь дом — рецепт счастья на вашем столе
Домашние булочки. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы хотите, чтобы ваш дом наполнился ароматом свежей выпечки, эти булочки в сметанной заливке — именно то, что нужно. Простые ингредиенты и нежная текстура сделают эти булочки идеальными для домашней обстановки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Булочки, щедро покрытые сметанной глазурью, — это настоящее удовольствие для гурманов, сочетающее в себе легкость приготовления с изящным, многогранным вкусом. Их удивительная мягкость и нежность покоряют из первого же кусочка.

Вам понадобится:

  • теплое молоко — 300 мл.;
  • сухие дрожжи — 1 ст.л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 100 мл.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахар — 100 г;
  • сода — ½ ч.л.;
  • 9% уксус — 1 ч.л.;
  • мука — 700 г.

Ингредиенты для заливки:

  • молоко;
  • корица;
  • сахар;
  • сметана.

Способ приготовления

В миску с теплым молоком высыпать дрожжи, ванильный сахар и сахар. Влить масло, разбить яйцо и перемешать. Добавить 6 столовых ложек муки, перемешать. Оставить опару на 10 минут до активации дрожжей.

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Тесто для булочек. Фото: smachnenke.com.ua

Влить в соду уксус и добавить погашенную соду в опару, перемешать. Частицами добавлять в опару муку, замесить тесто. Замесить мягкое эластичное тесто, оставить на час под полотенцем.

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Заливка для булочек. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать тесто в пласт, размером с противень, и переложить на противень. Разделить тесто на булочки с помощью ножа. Оставить булочки на противень под полотенцем на 10-20 минут, затем смазать каждую молоком и посыпать сахаром.

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Булочки в заливке. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать верхушку булочек корицей. Выпекать булочки при 180 ºС 25-30 минут. Высыпать сахар в сметану по вкусу, смешать, выливать на горячие булочки и распределять по всей поверхности. Оставить булочки пропитываться сметаной на 1 час. Подаем булочки в чай.

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