Булочки в сметанной заливке, пахнущие на весь дом — рецепт счастья на вашем столе

Булочки в сметанной заливке, пахнущие на весь дом — запах счастья
Если вы хотите, чтобы ваш дом наполнился ароматом свежей выпечки, эти булочки в сметанной заливке — именно то, что нужно. Простые ингредиенты и нежная текстура сделают эти булочки идеальными для домашней обстановки.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Булочки, щедро покрытые сметанной глазурью, — это настоящее удовольствие для гурманов, сочетающее в себе легкость приготовления с изящным, многогранным вкусом. Их удивительная мягкость и нежность покоряют из первого же кусочка.
Вам понадобится:
- теплое молоко — 300 мл.;
- сухие дрожжи — 1 ст.л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 100 мл.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 100 г;
- сода — ½ ч.л.;
- 9% уксус — 1 ч.л.;
- мука — 700 г.
Ингредиенты для заливки:
- молоко;
- корица;
- сахар;
- сметана.
Способ приготовления
В миску с теплым молоком высыпать дрожжи, ванильный сахар и сахар. Влить масло, разбить яйцо и перемешать. Добавить 6 столовых ложек муки, перемешать. Оставить опару на 10 минут до активации дрожжей.
Влить в соду уксус и добавить погашенную соду в опару, перемешать. Частицами добавлять в опару муку, замесить тесто. Замесить мягкое эластичное тесто, оставить на час под полотенцем.
Раскатать тесто в пласт, размером с противень, и переложить на противень. Разделить тесто на булочки с помощью ножа. Оставить булочки на противень под полотенцем на 10-20 минут, затем смазать каждую молоком и посыпать сахаром.
Посыпать верхушку булочек корицей. Выпекать булочки при 180 ºС 25-30 минут. Высыпать сахар в сметану по вкусу, смешать, выливать на горячие булочки и распределять по всей поверхности. Оставить булочки пропитываться сметаной на 1 час. Подаем булочки в чай.
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