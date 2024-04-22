Як зварити буряк і моркву за 10 хвилин у мікрохвильовій печі - лайфхак

Буряк і морква в мікрохвильовій печі за 10 хвилин — варимо овочі швидко
Овочі для салатів у мікрохвильовій печі виходять смачніше, майже як запечені в духовці, але при цьому швидше. Буряк не втрачає колір. "Варити" їх треба без води.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Квіткові посиденьки у Світлані.
Вам знадобиться:
- буряк;
- морква.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно ретельно вимити моркву та буряк.
Моркву покласти на тарілку, проткнути ножем у кількох місцях, а буряки покласти у пакет. Поставити в мікрохвильову піч на 6 хвилин.
Через 6 хвилин відкрити мікрохвильову піч і поставити ще на 4 хвилини. Дістати овочі та охолодити.
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