Як зварити буряк і моркву за 10 хвилин у мікрохвильовій печі - лайфхак

Буряк та морква. Фото: Freepik

Овочі для салатів у мікрохвильовій печі виходять смачніше, майже як запечені в духовці, але при цьому швидше. Буряк не втрачає колір. "Варити" їх треба без води.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Квіткові посиденьки у Світлані.

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Вам знадобиться:

буряк;

морква.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно ретельно вимити моркву та буряк.

Морква та буряк. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Моркву покласти на тарілку, проткнути ножем у кількох місцях, а буряки покласти у пакет. Поставити в мікрохвильову піч на 6 хвилин.

Морква та буряк. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Через 6 хвилин відкрити мікрохвильову піч і поставити ще на 4 хвилини. Дістати овочі та охолодити.

Морква та буряк. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

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