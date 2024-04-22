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Буряк і морква в мікрохвильовій печі за 10 хвилин — варимо овочі швидко

22 квітня 2024 16:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зварити буряк і моркву за 10 хвилин у мікрохвильовій печі - лайфхак
Буряк та морква. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Овочі для салатів у мікрохвильовій печі виходять смачніше, майже як запечені в духовці, але при цьому швидше. Буряк не втрачає колір. "Варити" їх треба без води.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Квіткові посиденьки у Світлані.

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Вам знадобиться:

  • буряк;
  • морква.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно ретельно вимити моркву та буряк.

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Морква та буряк. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Моркву покласти на тарілку, проткнути ножем у кількох місцях, а буряки покласти у пакет. Поставити в мікрохвильову піч на 6 хвилин.

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Морква та буряк. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Через 6 хвилин відкрити мікрохвильову піч і поставити ще на 4 хвилини. Дістати овочі та охолодити.

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Морква та буряк. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Раніше ми писали про український суперфуд — ви будете вражені, коли дізнаєтесь, чим насправді корисні буряки.

Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

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овочі
лайфхаки
Буряк
морква
салат

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