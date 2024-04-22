Как сварить свеклу и морковь за 10 минут в микроволновке — лайфхак

Свекла и морковь. Фото: Freepik

Овощи для салатов в микроволновке получаются вкуснее, почти как запеченые в духовке, но при этом быстрее. Свекла не теряет цвет. "Варить" их нужно без воды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Квіткові посиденьки у Світлани.

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Вам понадобится:

свекла;

морковь.

Способ приготовления

Сначала необходимо тщательно вымыть морковь и свеклу.

Морковь и свекла. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Морковь положить на тарелку, проткнуть ножом в нескольких местах, а свеклу положить в пакет. Поставить в микроволновую печь на 6 минут.

Морковь и свекла. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Через 6 минут открыть микроволновую печь и поставить еще на 4 минуты. Достать овощи и охладить.

Морковь и свекла. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

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