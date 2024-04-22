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Свекла и морковь в микроволновке за 10 минут — варим овощи быстро

22 апреля 2024 16:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сварить свеклу и морковь за 10 минут в микроволновке — лайфхак
Свекла и морковь. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Овощи для салатов в микроволновке получаются вкуснее, почти как запеченые в духовке, но при этом быстрее. Свекла не теряет цвет. "Варить" их нужно без воды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Квіткові посиденьки у Світлани

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Вам понадобится: 

  • свекла;
  • морковь. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо тщательно вымыть морковь и свеклу. 

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Морковь и свекла. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Морковь положить на тарелку, проткнуть ножом в нескольких местах, а свеклу положить в пакет. Поставить в микроволновую печь на 6 минут. 

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Морковь и свекла. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Через 6 минут открыть микроволновую печь и поставить еще на 4 минуты. Достать овощи и охладить. 

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Морковь и свекла. Фото: YouTube @TheSvetlanaLechenko

Ранее мы писали про украинский суперфуд — вы будете поражены, когда узнаете, чем на самом деле полезна свекла

Также мы рассказывали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Еще мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

овощи
лайфхаки
Свекла
морковь
салат

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