Как сварить свеклу и морковь за 10 минут в микроволновке — лайфхак

Свекла и морковь в микроволновке за 10 минут — варим овощи быстро
Овощи для салатов в микроволновке получаются вкуснее, почти как запеченые в духовке, но при этом быстрее. Свекла не теряет цвет. "Варить" их нужно без воды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Квіткові посиденьки у Світлани.
Вам понадобится:
- свекла;
- морковь.
Способ приготовления
Сначала необходимо тщательно вымыть морковь и свеклу.
Морковь положить на тарелку, проткнуть ножом в нескольких местах, а свеклу положить в пакет. Поставить в микроволновую печь на 6 минут.
Через 6 минут открыть микроволновую печь и поставить еще на 4 минуты. Достать овощи и охладить.
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