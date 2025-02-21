Салати з буряком — що приготувати, рецепти з фото

Червоний буряк. Фото: Freepik

Буряк — це не просто корисний овоч, а справжня знахідка для смачних і оригінальних страв. Пропонуємо три вражаючі рецепти салатів, які змінять ваше уявлення про цей продукт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Салат №1: Оселедець з буряком і маринованою цибулею

Салат з буряком та оселедцем. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вам знадобиться:

буряк — 300 г;

оселедець — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

горошок — 100 г;

солоні огірки — 2-3 шт.

Для маринаду:

вода — 100 мл;

оцет — 3-4 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком.

Для заправки:

олія — 4 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити або запекти до м’якості, остудити, очистити та нарізати дрібними кубиками.

Цибулю почистити, нарізати півкільцями та замаринувати: змішати воду, оцет, сіль, цукор і перець, залити цибулю та залишити на 10-15 хвилин.

Оселедець очистити від шкірки та кісток, нарізати невеликими шматочками. Огірки порізати кубиками.

Змішати всі інгредієнти в мисці, додати горошок. Окремо змішати олію з гірчицею, заправити салат і добре перемішати. Подавати охолодженим.

Салат №2: Буряк з яйцями і кропом

Салат з буряком та яйцями. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вам знадобиться:

буряк — 300 г;

маринована цибуля — 1 шт.;

солоні огірки — 2-3 шт.;

яйця — 2 шт.;

кріп — за смаком;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Буряк відварити, остудити та натерти на великій тертці.

Яйця зварити круто, охолодити та нарізати кубиками. Огірки нарізати дрібними шматочками, кріп подрібнити.

Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, додати мариновану цибулю, заправити майонезом, посолити й поперчити за смаком. Перед подачею охолодити.

Салат №3: Буряк з фетою та апельсином

Буряк з фетою та апельсином. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вам знадобиться:

буряк — 300 г;

мікс салатів — 1 жменя;

апельсин — 1/2 шт.;

грецькі горіхи — за смаком;

сир фета — 100 г.

Для заправки:

оливкова олія — 3 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Буряк запекти або відварити, остудити, очистити та нарізати невеликими шматочками. Апельсин очистити від шкірки та білих плівок, нарізати сегментами.

Грецькі горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді та подрібнити.

На тарілку викласти мікс салатів, зверху розкласти буряк, апельсин, шматочки фети та посипати горіхами.

Заправку приготувати, змішавши оливкову олію з гірчицею. Полити салат перед подачею.

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