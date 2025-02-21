Салаты со свеклой — что приготовить, рецепты с фото

Красная свекла. Фото: Freepik

Свекла — это не просто полезный овощ, а настоящая находка для вкусных и оригинальных блюд. Предлагаем три впечатляющих рецепта салатов, которые изменят ваше представление об этом продукте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Салат №1: Сельдь со свеклой и маринованным луком

Салат со свеклой и сельдью. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вам понадобится:

свекла — 300 г;

сельдь — 200 г;

лук — 1 шт.;

горошек — 100 г;

соленые огурцы — 2-3 шт.

Для маринада:

вода — 100 мл;

уксус — 3-4 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Для заправки:

масло — 4 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.

Способ приготовления

Свеклу отварить или запечь до мягкости, остудить, очистить и нарезать мелкими кубиками.

Лук почистить, нарезать полукольцами и замариновать: смешать воду, уксус, соль, сахар и перец, залить лук и оставить на 10-15 минут.

Сельдь очистить от кожуры и костей, нарезать небольшими кусочками. Огурцы порезать кубиками.

Смешать все ингредиенты в миске, добавить горошек. Отдельно смешать масло с горчицей, заправить салат и хорошо перемешать. Подавать охлажденным.

Салат №2: Свекла со свеклой с яйцами и укропом

Салат со свеклой и яйцами. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вам понадобится:

свекла — 300 г;

маринованный лук — 1 шт.;

соленые огурцы — 2-3 шт.;

яйца — 2 шт.;

укроп — по вкусу;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу отварить, остудить и натереть на крупной терке.

Яйца сварить вкрутую, охладить и нарезать кубиками. Огурцы нарезать мелкими кусочками, укроп измельчить.

Смешать все ингредиенты в глубокой миске, добавить маринованный лук, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей охладить перед подачей.

Салат №3: Свекла с фетой и апельсином

Свекла с фетой и апельсином. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вам понадобится:

свекла — 300 г;

микс салатов — 1 горсть;

апельсин — 1/2 шт.;

грецкие орехи — по вкусу;

сыр фета — 100 г.

Для заправки:

оливковое масло — 3 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.

Способ приготовления

Свеклу запечь или отварить, остудить, очистить и нарезать небольшими кусочками. Апельсин очистить от кожуры и белых пленок, нарезать сегментами.

Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и измельчить.

На тарелку выложить микс салатов, сверху разложить свеклу, апельсин, кусочки феты и посыпать орехами.

Заправку приготовить, смешав оливковое масло с горчицей. Полить салат перед подачей.

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