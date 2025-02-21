Салаты со свеклой — что приготовить, рецепты с фото

Свекла еще никогда не была такой вкусной — 3 впечатляющих салата
Свекла — это не просто полезный овощ, а настоящая находка для вкусных и оригинальных блюд. Предлагаем три впечатляющих рецепта салатов, которые изменят ваше представление об этом продукте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Салат №1: Сельдь со свеклой и маринованным луком
Вам понадобится:
- свекла — 300 г;
- сельдь — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- горошек — 100 г;
- соленые огурцы — 2-3 шт.
Для маринада:
- вода — 100 мл;
- уксус — 3-4 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для заправки:
- масло — 4 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.
Способ приготовления
Свеклу отварить или запечь до мягкости, остудить, очистить и нарезать мелкими кубиками.
Лук почистить, нарезать полукольцами и замариновать: смешать воду, уксус, соль, сахар и перец, залить лук и оставить на 10-15 минут.
Сельдь очистить от кожуры и костей, нарезать небольшими кусочками. Огурцы порезать кубиками.
Смешать все ингредиенты в миске, добавить горошек. Отдельно смешать масло с горчицей, заправить салат и хорошо перемешать. Подавать охлажденным.
Салат №2: Свекла со свеклой с яйцами и укропом
Вам понадобится:
- свекла — 300 г;
- маринованный лук — 1 шт.;
- соленые огурцы — 2-3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- укроп — по вкусу;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Свеклу отварить, остудить и натереть на крупной терке.
Яйца сварить вкрутую, охладить и нарезать кубиками. Огурцы нарезать мелкими кусочками, укроп измельчить.
Смешать все ингредиенты в глубокой миске, добавить маринованный лук, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей охладить перед подачей.
Салат №3: Свекла с фетой и апельсином
Вам понадобится:
- свекла — 300 г;
- микс салатов — 1 горсть;
- апельсин — 1/2 шт.;
- грецкие орехи — по вкусу;
- сыр фета — 100 г.
Для заправки:
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.
Способ приготовления
Свеклу запечь или отварить, остудить, очистить и нарезать небольшими кусочками. Апельсин очистить от кожуры и белых пленок, нарезать сегментами.
Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и измельчить.
На тарелку выложить микс салатов, сверху разложить свеклу, апельсин, кусочки феты и посыпать орехами.
Заправку приготовить, смешав оливковое масло с горчицей. Полить салат перед подачей.
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