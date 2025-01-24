Буряковий салат Верховина — чудова альтернатива оселедцю під шубою та вінегрету

Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Буряковий салат "Верховина" — це новий погляд на класичні страви. Смачна альтернатива оселедцю під шубою та вінегрету, яка здивує ваших гостей і стане улюбленою у вашій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

філе оселедця — 200 г;

варений буряк — 2 шт.;

варена морква — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

солоні огірки — 3-4 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити овочі в шкірці, повністю остудити та очистити після варіння. Нарізати буряк кубиками середнього розміру та викласти в салатник.

Морква та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву нарізати кубиками такого ж розміру й додати до буряка. Відварити яйця "круто", охолодити, очистити та нарізати дрібним кубиком або натерти на великій тертці. Солоні огірки нарізати невеликими кубиками та додати до овочів.

Додаання оселедця. Фото: smachnenke.com.ua

Філе оселедця очистити від дрібних і великих кісток за допомогою кухонного пінцета. Нарізати оселедець великими шматочками, щоб вони добре відчувалися в салаті.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом, посолити й поперчити за смаком, ретельно перемішати. Викласти салат на пласку тарілку у вигляді гірки, зверху змастити тонким шаром майонезу та прикрасити зеленню.

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