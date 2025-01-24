Буряковий салат Верховина — чудова альтернатива оселедцю під шубою та вінегрету

Буряковий салат "Верховина" — замість шуби та вінегрету
Буряковий салат "Верховина" — це новий погляд на класичні страви. Смачна альтернатива оселедцю під шубою та вінегрету, яка здивує ваших гостей і стане улюбленою у вашій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- філе оселедця — 200 г;
- варений буряк — 2 шт.;
- варена морква — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- солоні огірки — 3-4 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Відварити овочі в шкірці, повністю остудити та очистити після варіння. Нарізати буряк кубиками середнього розміру та викласти в салатник.
Моркву нарізати кубиками такого ж розміру й додати до буряка. Відварити яйця "круто", охолодити, очистити та нарізати дрібним кубиком або натерти на великій тертці. Солоні огірки нарізати невеликими кубиками та додати до овочів.
Філе оселедця очистити від дрібних і великих кісток за допомогою кухонного пінцета. Нарізати оселедець великими шматочками, щоб вони добре відчувалися в салаті.
Заправити салат майонезом, посолити й поперчити за смаком, ретельно перемішати. Викласти салат на пласку тарілку у вигляді гірки, зверху змастити тонким шаром майонезу та прикрасити зеленню.
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