Свекольный салат Верховина — отличная альтернатива селедке под шубой и винегрету

Свекольный салат "Верховина" — вместо шубы и винегрета
Свекольный салат "Верховина" — это новый взгляд на классические блюда. Вкусная альтернатива селедке под шубой и винегрету, которая удивит ваших гостей и станет любимой в вашей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- филе сельди — 200 г;
- варенная свекла — 2 шт.;
- варенная морковь — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соленые огурцы — 3-4 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить овощи в кожуре, полностью остудить и очистить после варки. Нарезать свеклу кубиками среднего размера и выложить в салатник.
Морковь нарезать кубиками такого же размера и добавить к свекле. Отварить яйца вкрутую, охладить, очистить и нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке. Соленые огурцы нарезать небольшими кубиками и добавить к овощам.
Филе сельди очистить от мелких и крупных костей с помощью кухонного пинцета. Нарезать сельдь крупными кусочками, чтобы они хорошо чувствовались в салате.
Заправить салат майонезом, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать. Выложить салат на плоскую тарелку в виде горки, сверху смазать тонким слоем майонеза и украсить зеленью.
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