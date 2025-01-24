Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Свекольный салат "Верховина" — вместо шубы и винегрета arrow

Свекольный салат "Верховина" — вместо шубы и винегрета

24 января 2025 12:02
Марина Евтягина - Редактор
Свекольный салат Верховина — отличная альтернатива селедке под шубой и винегрету
Свекольный салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Свекольный салат "Верховина" — это новый взгляд на классические блюда. Вкусная альтернатива селедке под шубой и винегрету, которая удивит ваших гостей и станет любимой в вашей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • филе сельди — 200 г;
  • варенная свекла — 2 шт.;
  • варенная морковь — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соленые огурцы — 3-4 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить овощи в кожуре, полностью остудить и очистить после варки. Нарезать свеклу кубиками среднего размера и выложить в салатник.

какой салат приготовить из свеклы
Морковь и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь нарезать кубиками такого же размера и добавить к свекле. Отварить яйца вкрутую, охладить, очистить и нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке. Соленые огурцы нарезать небольшими кубиками и добавить к овощам.

салат со свеклой и сельдью
Добавление сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Филе сельди очистить от мелких и крупных костей с помощью кухонного пинцета. Нарезать сельдь крупными кусочками, чтобы они хорошо чувствовались в салате.

салат со свеклой и сельдью
Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать. Выложить салат на плоскую тарелку в виде горки, сверху смазать тонким слоем майонеза и украсить зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

рецепты селедка салат шуба свекла винегрет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:13 Экс-директора Института автоматики обвинили в растрате средств

15:09 Одесса осталась без тепла — в чем причина

15:05 Застройщики Киева обновили цены — самые доступные районы столицы

14:54 Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму

14:52 Украина вернула тела 757 павших воинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:37 Продавал гранаты на вокзале — на Одесчине задержали горе-делка

14:33 В США одобрили новый способ лечения депрессии

14:30 Задержка зарплаты во время войны — что важно знать

14:28 Россия атаковала Бровары — местные поделились деталями обстрела

14:24 Избиение 12-летней в Белой Церкви — один из нападавших сбежал

15:13 Экс-директора Института автоматики обвинили в растрате средств

15:09 Одесса осталась без тепла — в чем причина

15:05 Застройщики Киева обновили цены — самые доступные районы столицы

14:54 Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму

14:52 Украина вернула тела 757 павших воинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:37 Продавал гранаты на вокзале — на Одесчине задержали горе-делка

14:33 В США одобрили новый способ лечения депрессии

14:30 Задержка зарплаты во время войны — что важно знать

14:28 Россия атаковала Бровары — местные поделились деталями обстрела

14:24 Избиение 12-летней в Белой Церкви — один из нападавших сбежал

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать