Свекольный салат Верховина — отличная альтернатива селедке под шубой и винегрету

Свекольный салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Свекольный салат "Верховина" — это новый взгляд на классические блюда. Вкусная альтернатива селедке под шубой и винегрету, которая удивит ваших гостей и станет любимой в вашей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

филе сельди — 200 г;

варенная свекла — 2 шт.;

варенная морковь — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соленые огурцы — 3-4 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить овощи в кожуре, полностью остудить и очистить после варки. Нарезать свеклу кубиками среднего размера и выложить в салатник.

Морковь и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь нарезать кубиками такого же размера и добавить к свекле. Отварить яйца вкрутую, охладить, очистить и нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке. Соленые огурцы нарезать небольшими кубиками и добавить к овощам.

Добавление сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Филе сельди очистить от мелких и крупных костей с помощью кухонного пинцета. Нарезать сельдь крупными кусочками, чтобы они хорошо чувствовались в салате.

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать. Выложить салат на плоскую тарелку в виде горки, сверху смазать тонким слоем майонеза и украсить зеленью.

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