Швидкі бутерброди на сніданок — простий рецепт, який виручить у будь-який момент

Бутерброди на сніданок — рецепт простіший, ніж ви собі уявляєте
Ідеальний сніданок за лічені хвилини — ці швидкі бутерброди стануть вашим фаворитом! Простий набір продуктів, мінімум зусиль, і результат вражає. Спробуйте приготувати їх один раз, і ви більше не захочете витрачати багато часу на ранкову кухню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- хліб — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- шинка — 200 г;
- помідори — 1 шт.;
- моцарелла — 150 г;
- петрушка — 15 г;
- чорний перець — 3 г;
- сіль — 3 г;
- майонез — 100 г.
Для соусу:
- кетчуп — 80 г;
- майонез — 100 г;
- гірчиця — 60 г;
- солоні огірки — 3 шт.;
- солодка паприка — 3 г;
- сушений часник — 3 г;
- цукор — 10 г.
Спосіб приготування
Нарізати хліб на скибочки завтовшки 5-7 мм, викласти на деко з пергаментом. Розминати м’якуш качалкою, створюючи невеликі поглиблення.
Подрібнити очищений солодкий перець, нарізати шинку та помідор невеликими кубиками. Натерти моцарелу на великій тертці. Додати до начинки подрібнену петрушку, посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.
Наповнити начинкою поглиблення у хлібі, викласти бутерброди на деко й випікати 15 хвилин за температури 180°C. Змішати кетчуп із гірчицею та майонезом, додати подрібнені солоні огірки, паприку, сушений часник і цукор. Подавати гарячі бутерброди з ароматним соусом.
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