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Бутерброди на сніданок — рецепт простіший, ніж ви собі уявляєте

15 лютого 2025 06:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкі бутерброди на сніданок — простий рецепт, який виручить у будь-який момент
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ідеальний сніданок за лічені хвилини — ці швидкі бутерброди стануть вашим фаворитом! Простий набір продуктів, мінімум зусиль, і результат вражає. Спробуйте приготувати їх один раз, і ви більше не захочете витрачати багато часу на ранкову кухню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • хліб — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • шинка — 200 г;
  • помідори — 1 шт.;
  • моцарелла — 150 г;
  • петрушка — 15 г;
  • чорний перець — 3 г;
  • сіль — 3 г;
  • майонез — 100 г.

Для соусу:

  • кетчуп — 80 г;
  • майонез — 100 г;
  • гірчиця — 60 г;
  • солоні огірки — 3 шт.;
  • солодка паприка — 3 г;
  • сушений часник — 3 г;
  • цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Нарізати хліб на скибочки завтовшки 5-7 мм, викласти на деко з пергаментом. Розминати м’якуш качалкою, створюючи невеликі поглиблення.

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Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити очищений солодкий перець, нарізати шинку та помідор невеликими кубиками. Натерти моцарелу на великій тертці. Додати до начинки подрібнену петрушку, посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.

смачний варіант швидкого сніданку
Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Наповнити начинкою поглиблення у хлібі, викласти бутерброди на деко й випікати 15 хвилин за температури 180°C. Змішати кетчуп із гірчицею та майонезом, додати подрібнені солоні огірки, паприку, сушений часник і цукор. Подавати гарячі бутерброди з ароматним соусом.

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