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Бутерброды на завтрак — рецепт проще, чем вы себе представляете

15 февраля 2025 06:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрые бутерброды на завтрак — простой рецепт, который выручит в любой момент
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Идеальный завтрак за считанные минуты — эти быстрые бутерброды станут вашим фаворитом! Простой набор продуктов, минимум усилий, и результат впечатляет. Попробуйте приготовить их один раз, и вы больше не захотите тратить много времени на утреннюю кухню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • хлеб — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • ветчина — 200 г;
  • помидоры — 1 шт.;
  • моцарелла — 150 г;
  • петрушка — 15 г;
  • черный перец — 3 г;
  • соль — 3 г;
  • майонез — 100 г.

Для соуса:

  • кетчуп — 80 г;
  • майонез — 100 г;
  • горчица — 60 г;
  • соленые огурцы — 3 шт.;
  • сладкая паприка — 3 г;
  • сушеный чеснок — 3 г;
  • сахар — 10 г.

Способ приготовления

Нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм, выложить на противень с пергаментом. Разминать мякиш скалкой, создавая небольшие углубления.

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Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить очищенный сладкий перец, нарезать ветчину и помидор небольшими кубиками. Натереть моцареллу на крупной терке. Добавить к начинке измельченную петрушку, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.

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Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Наполнить начинкой углубления в хлебе, выложить бутерброды на противень и выпекать 15 минут при температуре 180°C. Смешать кетчуп с горчицей и майонезом, добавить измельченные соленые огурцы, паприку, сушеный чеснок и сахар. Подавать горячие бутерброды с ароматным соусом.

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