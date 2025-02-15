Быстрые бутерброды на завтрак — простой рецепт, который выручит в любой момент

Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Идеальный завтрак за считанные минуты — эти быстрые бутерброды станут вашим фаворитом! Простой набор продуктов, минимум усилий, и результат впечатляет. Попробуйте приготовить их один раз, и вы больше не захотите тратить много времени на утреннюю кухню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

хлеб — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

ветчина — 200 г;

помидоры — 1 шт.;

моцарелла — 150 г;

петрушка — 15 г;

черный перец — 3 г;

соль — 3 г;

майонез — 100 г.

Для соуса:

кетчуп — 80 г;

майонез — 100 г;

горчица — 60 г;

соленые огурцы — 3 шт.;

сладкая паприка — 3 г;

сушеный чеснок — 3 г;

сахар — 10 г.

Способ приготовления

Нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм, выложить на противень с пергаментом. Разминать мякиш скалкой, создавая небольшие углубления.

Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить очищенный сладкий перец, нарезать ветчину и помидор небольшими кубиками. Натереть моцареллу на крупной терке. Добавить к начинке измельченную петрушку, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Наполнить начинкой углубления в хлебе, выложить бутерброды на противень и выпекать 15 минут при температуре 180°C. Смешать кетчуп с горчицей и майонезом, добавить измельченные соленые огурцы, паприку, сушеный чеснок и сахар. Подавать горячие бутерброды с ароматным соусом.



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