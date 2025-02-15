Быстрые бутерброды на завтрак — простой рецепт, который выручит в любой момент

Бутерброды на завтрак — рецепт проще, чем вы себе представляете
Идеальный завтрак за считанные минуты — эти быстрые бутерброды станут вашим фаворитом! Простой набор продуктов, минимум усилий, и результат впечатляет. Попробуйте приготовить их один раз, и вы больше не захотите тратить много времени на утреннюю кухню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хлеб — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- ветчина — 200 г;
- помидоры — 1 шт.;
- моцарелла — 150 г;
- петрушка — 15 г;
- черный перец — 3 г;
- соль — 3 г;
- майонез — 100 г.
Для соуса:
- кетчуп — 80 г;
- майонез — 100 г;
- горчица — 60 г;
- соленые огурцы — 3 шт.;
- сладкая паприка — 3 г;
- сушеный чеснок — 3 г;
- сахар — 10 г.
Способ приготовления
Нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм, выложить на противень с пергаментом. Разминать мякиш скалкой, создавая небольшие углубления.
Измельчить очищенный сладкий перец, нарезать ветчину и помидор небольшими кубиками. Натереть моцареллу на крупной терке. Добавить к начинке измельченную петрушку, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.
Наполнить начинкой углубления в хлебе, выложить бутерброды на противень и выпекать 15 минут при температуре 180°C. Смешать кетчуп с горчицей и майонезом, добавить измельченные соленые огурцы, паприку, сушеный чеснок и сахар. Подавать горячие бутерброды с ароматным соусом.
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