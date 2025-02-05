Бутерброди на сніданок за лічені хвилини — з'їдаються ще швидше

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для швидкого та поживного сніданку? Ці бутерброди — справжня знахідка! Хрусткий житній хліб, ніжний крем-сир, тунець, яйце та соковиті помідори створюють ідеальне поєднання. Готуються за лічені хвилини, а зникають зі столу ще швидше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

консервований тунець — 150 г;

житній хліб — 200 г;

помідори — 100 г;

куряче яйце — 1-2 шт.;

крем-сир "Філадельфія" — 60 г;

зелень — за смаком;

суміш спецій — за смаком.

Спосіб приготування

Житній хліб нарізати трикутниками або іншими зручними формами. За бажання підсушити на сухій сковороді, щоб бутерброди мали хрустку основу. Намазати хліб м’яким крем-сиром.

Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Курячі яйця відварити круто, очистити та натерти на дрібній тертці. Викласти рівномірним шаром на хліб, посолити та поперчити за смаком. Помідори нарізати кружечками та викласти на бутерброди.

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

З тунця злити рідину, розім’яти рибу виделкою, розподілити поверх помідорів. Додати свіжу зелень для декору — петрушку, кріп або подрібнене листя салату. Подавати бутерброди відразу після приготування, поки хліб залишається хрустким.

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