Бутерброды на завтрак за считанные минуты — съедаются еще быстрее

Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для быстрого и питательного завтрака? Эти бутерброды — настоящая находка! Хрустящий ржаной хлеб, нежный крем-сыр, тунец, яйцо и сочные помидоры создают идеальное сочетание. Готовятся за считанные минуты, а исчезают со стола еще быстрее.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

консервированный тунец — 150 г;

ржаной хлеб — 200 г;

помидоры — 100 г;

куриное яйцо — 1-2 шт;

1-2 шт; крем-сыр "Филадельфия" — 60 г;

зелень — по вкусу;

смесь специй — по вкусу.

Способ приготовления

Ржаной хлеб нарезать треугольниками или другими удобными формами. При желании подсушить на сухой сковороде, чтобы бутерброды имели хрустящую основу. Намазать хлеб мягким крем-сыром.

Бутерброды с намазкой. Фото: smachnenke.com.ua

Куриные яйца отварить вкрутую, очистить и натереть на мелкой терке. Выложить равномерным слоем на хлеб, посолить и поперчить по вкусу. Помидоры нарезать кружочками и выложить на бутерброды.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

С тунца слить жидкость, размять рыбу вилкой, распределить поверх помидоров. Добавить свежую зелень для декора — петрушку, укроп или измельченные листья салата. Подавать бутерброды сразу после приготовления, пока хлеб остается хрустящим.

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