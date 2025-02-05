Бутерброды на завтрак за считанные минуты — съедаются еще быстрее
Ищете идею для быстрого и питательного завтрака? Эти бутерброды — настоящая находка! Хрустящий ржаной хлеб, нежный крем-сыр, тунец, яйцо и сочные помидоры создают идеальное сочетание. Готовятся за считанные минуты, а исчезают со стола еще быстрее.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- консервированный тунец — 150 г;
- ржаной хлеб — 200 г;
- помидоры — 100 г;
- куриное яйцо — 1-2 шт;
- крем-сыр "Филадельфия" — 60 г;
- зелень — по вкусу;
- смесь специй — по вкусу.
Способ приготовления
Ржаной хлеб нарезать треугольниками или другими удобными формами. При желании подсушить на сухой сковороде, чтобы бутерброды имели хрустящую основу. Намазать хлеб мягким крем-сыром.
Куриные яйца отварить вкрутую, очистить и натереть на мелкой терке. Выложить равномерным слоем на хлеб, посолить и поперчить по вкусу. Помидоры нарезать кружочками и выложить на бутерброды.
С тунца слить жидкость, размять рыбу вилкой, распределить поверх помидоров. Добавить свежую зелень для декора — петрушку, укроп или измельченные листья салата. Подавать бутерброды сразу после приготовления, пока хлеб остается хрустящим.
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