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Бутерброди з оселедцем с секретною намазкою за рецептом тата

16 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Фірмові бутерброди з оселедцем і секретною намазкою — рецепт від тата, що підкорить усіх
Бутерброди з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Фірмові бутерброди з оселедцем і секретною намазкою за рецептом тата стануть чудовою закускою серед святкових страв. Готується дуже просто, при цьому має непереперверешний та апетитний вигляд. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • 2 філе оселедця;
  • 6 невеликих шматочків житнього хліба;
  • французька гірчиця у зернах;
  • кріп.

Для намазки:

  • 4 яйця варені;
  • зелена цибуля;
  • сіль, перець чорний мелений;
  • майонез.

Спосіб приготування 

Яйця нарізаємо дрібно, додаємо подрібнену цибулю. Даємо трішки майонезу, заправляємо сіллю та перцем за смаком.

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Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Чорний хліб розрізаємо навпіл кожний шматочок та злегка обсмажуємо на сковороді. Даємо остигнути. На кожен шматочок викладаємо яєчну намазку, гірчицю в зернах і філе оселедця.

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Грінки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрашаємо гілочкою свіжого кропу та подаємо на стіл. Чудові канапе з оселедцем готові. 

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Оселедець та бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

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