Фірмові бутерброди з оселедцем і секретною намазкою — рецепт від тата, що підкорить усіх

Бутерброди з оселедцем с секретною намазкою за рецептом тата
Фірмові бутерброди з оселедцем і секретною намазкою за рецептом тата стануть чудовою закускою серед святкових страв. Готується дуже просто, при цьому має непереперверешний та апетитний вигляд.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- 2 філе оселедця;
- 6 невеликих шматочків житнього хліба;
- французька гірчиця у зернах;
- кріп.
Для намазки:
- 4 яйця варені;
- зелена цибуля;
- сіль, перець чорний мелений;
- майонез.
Спосіб приготування
Яйця нарізаємо дрібно, додаємо подрібнену цибулю. Даємо трішки майонезу, заправляємо сіллю та перцем за смаком.
Чорний хліб розрізаємо навпіл кожний шматочок та злегка обсмажуємо на сковороді. Даємо остигнути. На кожен шматочок викладаємо яєчну намазку, гірчицю в зернах і філе оселедця.
Прикрашаємо гілочкою свіжого кропу та подаємо на стіл. Чудові канапе з оселедцем готові.
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