Фірмові бутерброди з оселедцем і секретною намазкою — рецепт від тата, що підкорить усіх

Бутерброди з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Фірмові бутерброди з оселедцем і секретною намазкою за рецептом тата стануть чудовою закускою серед святкових страв. Готується дуже просто, при цьому має непереперверешний та апетитний вигляд.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

2 філе оселедця;

6 невеликих шматочків житнього хліба;

французька гірчиця у зернах;

кріп.

Для намазки:

4 яйця варені;

зелена цибуля;

сіль, перець чорний мелений;

майонез.

Спосіб приготування

Яйця нарізаємо дрібно, додаємо подрібнену цибулю. Даємо трішки майонезу, заправляємо сіллю та перцем за смаком.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Чорний хліб розрізаємо навпіл кожний шматочок та злегка обсмажуємо на сковороді. Даємо остигнути. На кожен шматочок викладаємо яєчну намазку, гірчицю в зернах і філе оселедця.

Грінки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрашаємо гілочкою свіжого кропу та подаємо на стіл. Чудові канапе з оселедцем готові.

Оселедець та бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

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