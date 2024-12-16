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Бутерброды с селедкой с секретной намазкой по рецепту папы

16 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Фирменные бутерброды с селедкой и секретной намазкой – рецепт от папы, который покорит всех
Бутерброды с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Фирменные бутерброды с селедкой и секретной намазкой по рецепту папы станут великолепной закуской среди праздничных блюд. Готовится очень просто, при этом выглядит непревзойденно и аппетитно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • 2 филе сельди;
  • 6 небольших кусочков ржаного хлеба;
  • французская горчица в зернах;
  • укроп.

Для намазки:

  • 4 яйца вареных;
  • зеленый лук;
  • соль, перец черный молотый;
  • майонез.

Способ приготовления

Яйца нарезаем мелко, добавляем измельченный лук. Добавляем немного майонеза, заправляем солью и перцем по вкусу.

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Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Черный хлеб разрезаем пополам каждый кусочек и слегка обжариваем на сковороде. Даем остыть. На каждый кусочек выкладываем яичную намазку, горчицу в зернах и филе сельди.

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Гренки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Украшаем веточкой свежего укропа и подаем на стол. Прекрасные канапе с селедкой готовы.

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Сельдь и бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

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