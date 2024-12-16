Фирменные бутерброды с селедкой и секретной намазкой – рецепт от папы, который покорит всех

Бутерброды с селедкой с секретной намазкой по рецепту папы
Фирменные бутерброды с селедкой и секретной намазкой по рецепту папы станут великолепной закуской среди праздничных блюд. Готовится очень просто, при этом выглядит непревзойденно и аппетитно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- 2 филе сельди;
- 6 небольших кусочков ржаного хлеба;
- французская горчица в зернах;
- укроп.
Для намазки:
- 4 яйца вареных;
- зеленый лук;
- соль, перец черный молотый;
- майонез.
Способ приготовления
Яйца нарезаем мелко, добавляем измельченный лук. Добавляем немного майонеза, заправляем солью и перцем по вкусу.
Черный хлеб разрезаем пополам каждый кусочек и слегка обжариваем на сковороде. Даем остыть. На каждый кусочек выкладываем яичную намазку, горчицу в зернах и филе сельди.
Украшаем веточкой свежего укропа и подаем на стол. Прекрасные канапе с селедкой готовы.
Раньше мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку через пять минут.
Также обратите внимание на вкусную и быструю перекуску из батона и консервы за минуту.
Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о которой вы точно не знали.
Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.
Читайте Новини.LIVE!