Фирменные бутерброды с селедкой и секретной намазкой – рецепт от папы, который покорит всех

Бутерброды с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Фирменные бутерброды с селедкой и секретной намазкой по рецепту папы станут великолепной закуской среди праздничных блюд. Готовится очень просто, при этом выглядит непревзойденно и аппетитно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

2 филе сельди;

6 небольших кусочков ржаного хлеба;

французская горчица в зернах;

укроп.

Для намазки:

4 яйца вареных;

зеленый лук;

соль, перец черный молотый;

майонез.

Способ приготовления

Яйца нарезаем мелко, добавляем измельченный лук. Добавляем немного майонеза, заправляем солью и перцем по вкусу.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Черный хлеб разрезаем пополам каждый кусочек и слегка обжариваем на сковороде. Даем остыть. На каждый кусочек выкладываем яичную намазку, горчицу в зернах и филе сельди.

Гренки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Украшаем веточкой свежего укропа и подаем на стол. Прекрасные канапе с селедкой готовы.

Сельдь и бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

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