Бутербродна куряча грудка — ідеальне м’ясо всього за 12 хвилин

Куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочете замінити магазинну ковбасу на щось натуральне та корисне, спробуйте приготувати бутербродну курячу грудку. Всього 12 хвилин — і у вас готове ніжне, ароматне м’ясо, яке чудово підходить для сендвічів, салатів або просто як закуска. Простий рецепт, який стане улюбленим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

солодка паприка — 0,5 ч. л.;

приправа для курки — 0,5 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

копчена паприка — 0,5 ч. л.;

часник — 2-3 зубчики.

Спосіб приготування

Приготувати ароматну суміш спецій. У невеликій мисці змішати сіль, чорний мелений перець, солодку паприку, приправу для курки, куркуму та копчену паприку. Перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Куряча грудинка. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти м’ясо спеціями. Розрізати курячу грудку на великі шматки. Рівномірно натерти спеціями з усіх боків. Підготувати часник. Нарізати зубчики часнику тонкими пластинками. Зробити невеликі проколи ножем у м’ясі та нашпигувати його пластинками часнику. Приготувати в мікрохвильовці.

Готова куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти м’ясо у скляний посуд із кришкою, придатний для мікрохвильової печі. Закрити кришкою, поставити в мікрохвильову піч. Встановити потужність 600 Вт та готувати 12 хвилин. Після закінчення часу залишити м’ясо у закритому посуді ще на 5 хвилин.

Нарізана куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Остудити м’ясо та нарізати тонкими скибочками для бутербродів. Використовувати як основу для сендвічів або подавати в гарячому вигляді з гарніром. М’ясо виходить ніжним, ароматним і чудово підходить для швидких перекусів або здорових домашніх бутербродів.

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