Бутербродна куряча грудка — ідеальне м’ясо всього за 12 хвилин

Бутербродна куряча грудка — вже через 12 хвилин готова
Якщо хочете замінити магазинну ковбасу на щось натуральне та корисне, спробуйте приготувати бутербродну курячу грудку. Всього 12 хвилин — і у вас готове ніжне, ароматне м’ясо, яке чудово підходить для сендвічів, салатів або просто як закуска. Простий рецепт, який стане улюбленим.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- солодка паприка — 0,5 ч. л.;
- приправа для курки — 0,5 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- копчена паприка — 0,5 ч. л.;
- часник — 2-3 зубчики.
Спосіб приготування
Приготувати ароматну суміш спецій. У невеликій мисці змішати сіль, чорний мелений перець, солодку паприку, приправу для курки, куркуму та копчену паприку. Перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Натерти м’ясо спеціями. Розрізати курячу грудку на великі шматки. Рівномірно натерти спеціями з усіх боків. Підготувати часник. Нарізати зубчики часнику тонкими пластинками. Зробити невеликі проколи ножем у м’ясі та нашпигувати його пластинками часнику. Приготувати в мікрохвильовці.
Викласти м’ясо у скляний посуд із кришкою, придатний для мікрохвильової печі. Закрити кришкою, поставити в мікрохвильову піч. Встановити потужність 600 Вт та готувати 12 хвилин. Після закінчення часу залишити м’ясо у закритому посуді ще на 5 хвилин.
Остудити м’ясо та нарізати тонкими скибочками для бутербродів. Використовувати як основу для сендвічів або подавати в гарячому вигляді з гарніром. М’ясо виходить ніжним, ароматним і чудово підходить для швидких перекусів або здорових домашніх бутербродів.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків
Найбільш корисніша каша, про яку всі забули, — смачний сніданок.
Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.
Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.
Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.
Читайте Новини.LIVE!