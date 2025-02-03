Бутербродная куриная грудка — идеальное мясо всего за 12 минут

Куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Если хотите заменить магазинную колбасу на что-то натуральное и полезное, попробуйте приготовить бутербродную куриную грудку. Всего 12 минут — и у вас готово нежное, ароматное мясо, которое отлично подходит для сэндвичей, салатов или просто как закуска. Простой рецепт, который станет любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

соль — 1 ч. л;

черный молотый перец — 0,5 ч. л;

сладкая паприка — 0,5 ч. л;

приправа для курицы — 0,5 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л;

копченая паприка — 0,5 ч. л.;

чеснок — 2-3 зубчика.

Способ приготовления

Приготовить ароматную смесь специй. В небольшой миске смешать соль, черный молотый перец, сладкую паприку, приправу для курицы, куркуму и копченую паприку. Перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Куриная грудинка. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть мясо специями. Разрезать куриную грудку на крупные куски. Равномерно натереть специями со всех сторон. Подготовить чеснок. Нарезать зубчики чеснока тонкими пластинками. Сделать небольшие проколы ножом в мясе и нашпиговать его пластинками чеснока. Приготовить в микроволновке.

Готовая куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить мясо в стеклянную посуду с крышкой, пригодную для микроволновой печи. Закрыть крышкой, поставить в микроволновую печь. Установить мощность 600 Вт и готовить 12 минут. По истечении времени оставить мясо в закрытой посуде еще на 5 минут.

Нарезанная куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Остудить мясо и нарезать тонкими ломтиками для бутербродов. Использовать как основу для сэндвичей или подавать в горячем виде с гарниром. Мясо получается нежным, ароматным и прекрасно подходит для быстрых перекусов или здоровых домашних бутербродов.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли, — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.