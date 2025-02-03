Бутербродная куриная грудка — идеальное мясо всего за 12 минут

Бутербродная куриная грудка — уже через 12 минут готова
Если хотите заменить магазинную колбасу на что-то натуральное и полезное, попробуйте приготовить бутербродную куриную грудку. Всего 12 минут — и у вас готово нежное, ароматное мясо, которое отлично подходит для сэндвичей, салатов или просто как закуска. Простой рецепт, который станет любимым.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- соль — 1 ч. л;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л;
- сладкая паприка — 0,5 ч. л;
- приправа для курицы — 0,5 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л;
- копченая паприка — 0,5 ч. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика.
Способ приготовления
Приготовить ароматную смесь специй. В небольшой миске смешать соль, черный молотый перец, сладкую паприку, приправу для курицы, куркуму и копченую паприку. Перемешать, чтобы специи равномерно распределились.
Натереть мясо специями. Разрезать куриную грудку на крупные куски. Равномерно натереть специями со всех сторон. Подготовить чеснок. Нарезать зубчики чеснока тонкими пластинками. Сделать небольшие проколы ножом в мясе и нашпиговать его пластинками чеснока. Приготовить в микроволновке.
Выложить мясо в стеклянную посуду с крышкой, пригодную для микроволновой печи. Закрыть крышкой, поставить в микроволновую печь. Установить мощность 600 Вт и готовить 12 минут. По истечении времени оставить мясо в закрытой посуде еще на 5 минут.
Остудить мясо и нарезать тонкими ломтиками для бутербродов. Использовать как основу для сэндвичей или подавать в горячем виде с гарниром. Мясо получается нежным, ароматным и прекрасно подходит для быстрых перекусов или здоровых домашних бутербродов.
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