Буженина з духовки для бутербродів – покроковий рецепт

Буженина без духовки — бюджетний та смачний рецепт для бутербродів
Бажаєте смачні та ситні бутерброди? Буженина, приготовлена в духовці, це ідеальний варіант! Легкий та доступний рецепт, який подарує ароматне м'ясо для домашніх перекусів та обідів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свиняча шия 1 кг;
- сіль 1 ч.л;
- чорний перець 1 ч. л;
- лавровий лист 1 шт;
- часник 8 зубчиків.
Додатково:
- окріп 1 л;
- сіль 1 ч.л;
- лавровий лист 1 шт;
- часник 3 зубчики.
Спосіб приготування
Взяти одну чайну ложку солі, чорний мелений перець, вісім зубчиків часнику та лаврою лист. У м'ясі робимо прокол і кладемо туди часник та лавровий лист. Сілью та перцем натерти м'ясо. Залишити м'ясо в холодильнику на ніч.
М'ясо потрібно обсмажити, щоби запечатати всі соки. Обсмажувати можна одразу в каструлі.
Потім заливаємо окропом, накриваємо кришкою, варити 1,5 години. Потім м'ясо перевернути та варити ще 40 хвилин.
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