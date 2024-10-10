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Буженина без духовки — бюджетний та смачний рецепт для бутербродів

10 жовтня 2024 05:47
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Буженина з духовки для бутербродів – покроковий рецепт
Домашня буженина. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Бажаєте смачні та ситні бутерброди? Буженина, приготовлена в духовці, це ідеальний варіант! Легкий та доступний рецепт, який подарує ароматне м'ясо для домашніх перекусів та обідів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • свиняча шия 1 кг;
  • сіль 1 ч.л;
  • чорний перець 1 ч. л;
  • лавровий лист 1 шт;
  • часник 8 зубчиків.

Додатково:

  • окріп 1 л;
  • сіль 1 ч.л;
  • лавровий лист 1 шт;
  • часник 3 зубчики.

Спосіб приготування

Взяти одну чайну ложку солі, чорний мелений перець, вісім зубчиків часнику та лаврою лист. У м'ясі робимо прокол і кладемо туди часник та лавровий лист. Сілью та перцем натерти м'ясо. Залишити м'ясо в холодильнику на ніч.

буженина без духовки, бюджетний та смачний рецепт для бутербродів
Спеції для м'яса. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

М'ясо потрібно обсмажити, щоби запечатати всі соки. Обсмажувати можна одразу в каструлі.

буженина без духовки, бюджетний та смачний рецепт
М'ясо у каструлі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім заливаємо окропом, накриваємо кришкою, варити 1,5 години. Потім м'ясо перевернути та варити ще 40 хвилин.

домашня буженина без духовки, бюджетний та смачний рецепт
Приготування буженини. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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