Буженина з духовки для бутербродів – покроковий рецепт

Домашня буженина. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Бажаєте смачні та ситні бутерброди? Буженина, приготовлена в духовці, це ідеальний варіант! Легкий та доступний рецепт, який подарує ароматне м'ясо для домашніх перекусів та обідів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

свиняча шия 1 кг;

сіль 1 ч.л;

чорний перець 1 ч. л;

лавровий лист 1 шт;

часник 8 зубчиків.

Додатково:

окріп 1 л;

сіль 1 ч.л;

лавровий лист 1 шт;

часник 3 зубчики.

Спосіб приготування

Взяти одну чайну ложку солі, чорний мелений перець, вісім зубчиків часнику та лаврою лист. У м'ясі робимо прокол і кладемо туди часник та лавровий лист. Сілью та перцем натерти м'ясо. Залишити м'ясо в холодильнику на ніч.

Спеції для м'яса. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

М'ясо потрібно обсмажити, щоби запечатати всі соки. Обсмажувати можна одразу в каструлі.

М'ясо у каструлі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім заливаємо окропом, накриваємо кришкою, варити 1,5 години. Потім м'ясо перевернути та варити ще 40 хвилин.

Приготування буженини. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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