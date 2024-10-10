Буженина из духовки для бутербродов — пошаговый рецепт

Домашняя буженина. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хотите вкусные и сытные бутерброды? Буженина, приготовленная в духовке, — это идеальный вариант! Легкий и доступный рецепт, который подарит ароматное мясо для домашних перекусов и обедов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свиная шея 1 кг;

соль 1 ч.л;

черный перец 1 ч.л;

лавровый лист 1 шт;

чеснок 8 зубчиков.

Дополнительно:

кипяток 1 л;

соль 1 ч.л;

лавровый лист 1 шт;

чеснок 3 зубчика.

Способ приготовления

Взять одну чайную ложку соли, черный молотый перец, восемь зубчиков чеснока и лаврой лист. В мясе делаем прокол и кладем туда чеснок и лавровый лист. Солью и перцем натереть мясо. Оставить мясо в холодильнике на ночь.

Специи для мяса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мясо нужно обжарить, чтобы запечатать все соки. Обжаривать можно сразу в кастрюле.

Мясо в кастрюле. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем заливаем все кипятком, накрываем крышкой, варить 1,5 часа. Затем мясо перевернуть и варить еще 40 минут.

Приготовление буженины. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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