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Буженина без духовки — бюджетный и вкусный рецепт для бутербродов

10 октября 2024 05:47
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Буженина из духовки для бутербродов — пошаговый рецепт
Домашняя буженина. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите вкусные и сытные бутерброды? Буженина, приготовленная в духовке, — это идеальный вариант! Легкий и доступный рецепт, который подарит ароматное мясо для домашних перекусов и обедов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • свиная шея 1 кг;
  • соль 1 ч.л;
  • черный перец 1 ч.л;
  • лавровый лист 1 шт;
  • чеснок 8 зубчиков. 

Дополнительно: 

  • кипяток 1 л;
  • соль 1 ч.л;
  • лавровый лист 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика. 

Способ приготовления 

Взять одну чайную ложку соли, черный молотый перец, восемь зубчиков чеснока и лаврой лист. В мясе делаем прокол и кладем туда чеснок и лавровый лист. Солью и перцем натереть мясо. Оставить мясо в холодильнике на ночь. 

буженина без духовки, бюджетный и вкусный рецепт для бутербродов
Специи для мяса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мясо нужно обжарить, чтобы запечатать все соки. Обжаривать можно сразу в кастрюле. 

буженина без духовки, бюджетный и вкусный рецепт
Мясо в кастрюле. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем заливаем все кипятком, накрываем крышкой, варить 1,5 часа. Затем мясо перевернуть и варить еще 40 минут. 

домашняя буженина без духовки, бюджетный и вкусный рецепт
Приготовление буженины. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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