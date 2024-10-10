Буженина из духовки для бутербродов — пошаговый рецепт

Буженина без духовки — бюджетный и вкусный рецепт для бутербродов
Хотите вкусные и сытные бутерброды? Буженина, приготовленная в духовке, — это идеальный вариант! Легкий и доступный рецепт, который подарит ароматное мясо для домашних перекусов и обедов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свиная шея 1 кг;
- соль 1 ч.л;
- черный перец 1 ч.л;
- лавровый лист 1 шт;
- чеснок 8 зубчиков.
Дополнительно:
- кипяток 1 л;
- соль 1 ч.л;
- лавровый лист 1 шт;
- чеснок 3 зубчика.
Способ приготовления
Взять одну чайную ложку соли, черный молотый перец, восемь зубчиков чеснока и лаврой лист. В мясе делаем прокол и кладем туда чеснок и лавровый лист. Солью и перцем натереть мясо. Оставить мясо в холодильнике на ночь.
Мясо нужно обжарить, чтобы запечатать все соки. Обжаривать можно сразу в кастрюле.
Затем заливаем все кипятком, накрываем крышкой, варить 1,5 часа. Затем мясо перевернуть и варить еще 40 минут.
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