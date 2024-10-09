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Чай на сніданок, який зміцнить імунітет та захистить від застуди

9 жовтня 2024 06:18
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Чай, який зміцнить імунітет і захистить від застуди — покрокове приготування
Чашка з чаєм. Фото: Freepik
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете підтримати свій імунітет і запобігти застуді? Цей чай на сніданок — ідеальне рішення! З легким та приємним смаком, він забезпечить ваш організм корисними речовинами та зарядить енергією на весь день.

Новини.LIVE зібрали кілька рекомендацій, з чим пити чай восени, щоб зміцнити імунітет:

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Восени важливо підтримувати імунітет, і чай — це чудовий спосіб зробити це. Додавання корисних інгредієнтів допоможе зміцнити організм та захиститися від сезонних застуд.

Імбир

  • Імбир має протизапальні властивості та допомагає зміцнити імунну систему. Додайте до чаю кілька тонких скибочок свіжого імбиру або трохи імбирного порошку. Імбир зігріває та знижує ризик застуд.

Мед

  • Мед — натуральний антиоксидант та антисептик. Додайте його в теплий (не гарячий) чай, щоб зберегти всі корисні властивості. Мед чудово поєднується із лимоном, створюючи потужний напій для підтримки імунітету.

Лимон

  • Лимон багатий на вітамін С, який зміцнює імунну систему. Додайте пару скибочок лимона в чай — це не тільки додасть напою свіжість, але і зробить його кориснішим для здоров'я.
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Чай з ромашкою. Фото: Freepik

Шипшина

  • Чай з шипшини — це джерело вітаміну С і антиоксидантів. Заварюйте сушені плоди шипшини, щоб отримати напій, який підтримає імунітет і допоможе впоратися із застудою.

М'ята

  • М'ятний чай заспокоює та зігріває, покращуючи загальне самопочуття. М'ята також допомагає при болях у горлі та може зменшити симптоми застуди.

Кориця та гвоздика

  • Ці спеції не тільки зігрівають, а й мають антибактеріальні та противірусні властивості. Додайте їх у чай для створення ароматного та корисного напою.
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Чай з імбиром. Фото: Freepik

Ягоди

  • Журавлина, обліпиха, чорниця чи смородина — всі ці ягоди можна додавати до чаю. Вони багаті на вітаміни та антиоксиданти, які зміцнюють організм і захищають від вірусів.

Чабрець (чебрець)

  • Чабрець — це відомий засіб проти кашлю та застуди. Чай із чебрецем зміцнює імунітет та допомагає при симптомах ГРВІ.

Куркума

  • Куркума — це потужний антиоксидант, який допомагає боротися із запаленнями. Додайте щіпку куркуми до чаю, щоб посилити його корисні властивості.
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Чай зі спеціями. Фото: Freepik

Обліпихове варення або сироп

  • Обліпиха — відмінне джерело вітамінів, особливо вітаміну С. Додайте обліпихове варення або сироп в чай, щоб зробити його ще кориснішим і смачнішим.

Пийте восени чай із цими добавками, щоб зміцнити імунітет і захиститися від сезонних застуд.

Раніше ми розповідали, чим снідати на початку осені, щоб зміцнити імунітет.

Ще ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.

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