Чай, який зміцнить імунітет і захистить від застуди — покрокове приготування

Чай на сніданок, який зміцнить імунітет та захистить від застуди
Хочете підтримати свій імунітет і запобігти застуді? Цей чай на сніданок — ідеальне рішення! З легким та приємним смаком, він забезпечить ваш організм корисними речовинами та зарядить енергією на весь день.
Новини.LIVE зібрали кілька рекомендацій, з чим пити чай восени, щоб зміцнити імунітет:
Восени важливо підтримувати імунітет, і чай — це чудовий спосіб зробити це. Додавання корисних інгредієнтів допоможе зміцнити організм та захиститися від сезонних застуд.
Імбир
- Імбир має протизапальні властивості та допомагає зміцнити імунну систему. Додайте до чаю кілька тонких скибочок свіжого імбиру або трохи імбирного порошку. Імбир зігріває та знижує ризик застуд.
Мед
- Мед — натуральний антиоксидант та антисептик. Додайте його в теплий (не гарячий) чай, щоб зберегти всі корисні властивості. Мед чудово поєднується із лимоном, створюючи потужний напій для підтримки імунітету.
Лимон
- Лимон багатий на вітамін С, який зміцнює імунну систему. Додайте пару скибочок лимона в чай — це не тільки додасть напою свіжість, але і зробить його кориснішим для здоров'я.
Шипшина
- Чай з шипшини — це джерело вітаміну С і антиоксидантів. Заварюйте сушені плоди шипшини, щоб отримати напій, який підтримає імунітет і допоможе впоратися із застудою.
М'ята
- М'ятний чай заспокоює та зігріває, покращуючи загальне самопочуття. М'ята також допомагає при болях у горлі та може зменшити симптоми застуди.
Кориця та гвоздика
- Ці спеції не тільки зігрівають, а й мають антибактеріальні та противірусні властивості. Додайте їх у чай для створення ароматного та корисного напою.
Ягоди
- Журавлина, обліпиха, чорниця чи смородина — всі ці ягоди можна додавати до чаю. Вони багаті на вітаміни та антиоксиданти, які зміцнюють організм і захищають від вірусів.
Чабрець (чебрець)
- Чабрець — це відомий засіб проти кашлю та застуди. Чай із чебрецем зміцнює імунітет та допомагає при симптомах ГРВІ.
Куркума
- Куркума — це потужний антиоксидант, який допомагає боротися із запаленнями. Додайте щіпку куркуми до чаю, щоб посилити його корисні властивості.
Обліпихове варення або сироп
- Обліпиха — відмінне джерело вітамінів, особливо вітаміну С. Додайте обліпихове варення або сироп в чай, щоб зробити його ще кориснішим і смачнішим.
Пийте восени чай із цими добавками, щоб зміцнити імунітет і захиститися від сезонних застуд.
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