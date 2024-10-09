Чай, який зміцнить імунітет і захистить від застуди — покрокове приготування

Чашка з чаєм. Фото: Freepik

Хочете підтримати свій імунітет і запобігти застуді? Цей чай на сніданок — ідеальне рішення! З легким та приємним смаком, він забезпечить ваш організм корисними речовинами та зарядить енергією на весь день.

Новини.LIVE зібрали кілька рекомендацій, з чим пити чай восени, щоб зміцнити імунітет:

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Восени важливо підтримувати імунітет, і чай — це чудовий спосіб зробити це. Додавання корисних інгредієнтів допоможе зміцнити організм та захиститися від сезонних застуд.

Імбир

Імбир має протизапальні властивості та допомагає зміцнити імунну систему. Додайте до чаю кілька тонких скибочок свіжого імбиру або трохи імбирного порошку. Імбир зігріває та знижує ризик застуд.

Мед

Мед — натуральний антиоксидант та антисептик. Додайте його в теплий (не гарячий) чай, щоб зберегти всі корисні властивості. Мед чудово поєднується із лимоном, створюючи потужний напій для підтримки імунітету.

Лимон

Лимон багатий на вітамін С, який зміцнює імунну систему. Додайте пару скибочок лимона в чай — це не тільки додасть напою свіжість, але і зробить його кориснішим для здоров'я.

Чай з ромашкою. Фото: Freepik

Шипшина

Чай з шипшини — це джерело вітаміну С і антиоксидантів. Заварюйте сушені плоди шипшини, щоб отримати напій, який підтримає імунітет і допоможе впоратися із застудою.

М'ята

М'ятний чай заспокоює та зігріває, покращуючи загальне самопочуття. М'ята також допомагає при болях у горлі та може зменшити симптоми застуди.

Кориця та гвоздика

Ці спеції не тільки зігрівають, а й мають антибактеріальні та противірусні властивості. Додайте їх у чай для створення ароматного та корисного напою.

Чай з імбиром. Фото: Freepik

Ягоди

Журавлина, обліпиха, чорниця чи смородина — всі ці ягоди можна додавати до чаю. Вони багаті на вітаміни та антиоксиданти, які зміцнюють організм і захищають від вірусів.

Чабрець (чебрець)

Чабрець — це відомий засіб проти кашлю та застуди. Чай із чебрецем зміцнює імунітет та допомагає при симптомах ГРВІ.

Куркума

Куркума — це потужний антиоксидант, який допомагає боротися із запаленнями. Додайте щіпку куркуми до чаю, щоб посилити його корисні властивості.

Чай зі спеціями. Фото: Freepik

Обліпихове варення або сироп

Обліпиха — відмінне джерело вітамінів, особливо вітаміну С. Додайте обліпихове варення або сироп в чай, щоб зробити його ще кориснішим і смачнішим.

Пийте восени чай із цими добавками, щоб зміцнити імунітет і захиститися від сезонних застуд.

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