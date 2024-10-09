Чай, который укрепит иммунитет и защитит от простуды — пошаговое приготовление

Чашка с чаем. Фото: Freepik

Хотите поддержать свой иммунитет и предотвратить простуду? Этот чай на завтрак — идеальное решение! С легким и приятным вкусом, он обеспечит ваш организм полезными веществами и зарядит энергией на весь день.

Новини.LIVE собрали несколько рекомендаций, с чем пить чай осенью, чтобы укрепить иммунитет:

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Осенью важно поддерживать иммунитет, и чай — это отличный способ сделать это. Добавление полезных ингредиентов поможет укрепить организм и защититься от сезонных простуд.

Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и помогает укрепить иммунную систему. Добавьте в чай несколько тонких ломтиков свежего имбиря или немного имбирного порошка. Имбирь согревает и снижает риск простуд.

Мед

Мёд — натуральный антиоксидант и антисептик. Добавляйте его в тёплый (не горячий) чай, чтобы сохранить все его полезные свойства. Мёд прекрасно сочетается с лимоном, создавая мощный напиток для поддержания иммунитета.

Лимон

Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунную систему. Добавьте пару ломтиков лимона в чай — это не только придаст напитку свежесть, но и сделает его полезнее для здоровья.

Чай с ромашкой. Фото: Freepik

Шиповник

Чай из шиповника — это кладезь витамина С и антиоксидантов. Заваривайте сушеные плоды шиповника, чтобы получить напиток, который поддержит иммунитет и поможет справиться с простудой.

Мята

Мятный чай успокаивает и согревает, улучшая общее самочувствие. Мята также помогает при болях в горле и может уменьшить симптомы простуды.

Корица и гвоздика

Эти специи не только согревают, но и обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Добавьте их в чай для создания ароматного и полезного напитка.

Чай с имбирем. Фото: Freepik

Ягоды

Клюква, облепиха, черника или смородина — все эти ягоды можно добавлять в чай. Они богаты витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют организм и защищают от вирусов.

Чабрец (тимьян)

Чабрец — это известное средство против кашля и простуды. Чай с чабрецом укрепляет иммунитет и помогает при симптомах ОРВИ.

Куркума

Куркума — это мощный антиоксидант, который помогает бороться с воспалениями. Добавьте щепотку куркумы в чай, чтобы усилить его полезные свойства.

Чай со специями. Фото: Freepik

Облепиховое варенье или сироп

Облепиха — отличный источник витаминов, особенно витамина С. Добавьте облепиховое варенье или сироп в чай, чтобы сделать его ещё полезнее и вкуснее.

Пейте осенью чай с этими добавками, чтобы укрепить иммунитет и защититься от сезонных простуд.

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

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