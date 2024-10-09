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Чай на завтрак, который укрепит иммунитет и защитит от простуды

9 октября 2024 06:18
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Чай, который укрепит иммунитет и защитит от простуды — пошаговое приготовление
Чашка с чаем. Фото: Freepik
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите поддержать свой иммунитет и предотвратить простуду? Этот чай на завтрак — идеальное решение! С легким и приятным вкусом, он обеспечит ваш организм полезными веществами и зарядит энергией на весь день.

Новини.LIVE собрали несколько рекомендаций, с чем пить чай осенью, чтобы укрепить иммунитет:

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Осенью важно поддерживать иммунитет, и чай — это отличный способ сделать это. Добавление полезных ингредиентов поможет укрепить организм и защититься от сезонных простуд.

Имбирь

  • Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и помогает укрепить иммунную систему. Добавьте в чай несколько тонких ломтиков свежего имбиря или немного имбирного порошка. Имбирь согревает и снижает риск простуд.

Мед

  • Мёд — натуральный антиоксидант и антисептик. Добавляйте его в тёплый (не горячий) чай, чтобы сохранить все его полезные свойства. Мёд прекрасно сочетается с лимоном, создавая мощный напиток для поддержания иммунитета.

Лимон

  • Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунную систему. Добавьте пару ломтиков лимона в чай — это не только придаст напитку свежесть, но и сделает его полезнее для здоровья.
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Чай с ромашкой. Фото: Freepik

Шиповник

  • Чай из шиповника — это кладезь витамина С и антиоксидантов. Заваривайте сушеные плоды шиповника, чтобы получить напиток, который поддержит иммунитет и поможет справиться с простудой.

Мята

  • Мятный чай успокаивает и согревает, улучшая общее самочувствие. Мята также помогает при болях в горле и может уменьшить симптомы простуды.

Корица и гвоздика

  • Эти специи не только согревают, но и обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Добавьте их в чай для создания ароматного и полезного напитка.
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Чай с имбирем. Фото: Freepik

Ягоды

  • Клюква, облепиха, черника или смородина — все эти ягоды можно добавлять в чай. Они богаты витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют организм и защищают от вирусов.

Чабрец (тимьян)

  • Чабрец — это известное средство против кашля и простуды. Чай с чабрецом укрепляет иммунитет и помогает при симптомах ОРВИ.

Куркума

  • Куркума — это мощный антиоксидант, который помогает бороться с воспалениями. Добавьте щепотку куркумы в чай, чтобы усилить его полезные свойства.
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Чай со специями. Фото: Freepik

Облепиховое варенье или сироп

  • Облепиха — отличный источник витаминов, особенно витамина С. Добавьте облепиховое варенье или сироп в чай, чтобы сделать его ещё полезнее и вкуснее.

Пейте осенью чай с этими добавками, чтобы укрепить иммунитет и защититься от сезонных простуд.

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

Еще мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

осень чай витамины иммунитет идея для завтрака

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