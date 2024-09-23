Чанахі з квасолею по-простому без духовки — простий покроковий рецепт

Чанахі з квасолею. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготуйте смачний та наваристий чанахі з квасолею по-простому, без використання горщиків та духовки! Легкий рецепт для ситного обіду, який здивує своїм смаком і ароматом. Ідеальний варіант для домашньої кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

м’ясо 600 г;

картопля 500 г;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

варена квасоля 300 г;

томатна паста 1 ст.л;

аджика ½ ст.л;

лавровий листок;

духмяний перець;

сіль;

борошно 2-3 ст.л;

вода 600-700 мл;

олія.

Спосіб приготування

М’ясо нарізати на кубики, вкинути у розігріту олію і готувати у своєму соку під кришкою 10 хвилин. М’ясо посолити, ще кілька хвилин готувати під кришкою. Коли випарується рідина – підсмажити до легкої скоринки і забрати. Сюди ж вкинути нарізану кубиками цибулю.

М’ясо на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кубиком нарізати моркву. Коли цибулю розм’якне і почне рум’янитися, додати моркву. Смажимо 2-3 хвилини і додати м’ясо.

Смажене м’ясо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влити воду, накрити. Коли закипить, зменшити вогонь і готувати 30 хвилин. Додати картоплю. Коли картопля буде майже готова, додати варену квасолю.

Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У сухій сковорідці підсмажити борошно. коли матиме коричневий відтінок, влити кілька черпачків бульйону з чанахі, замішати до однорідності і додати до чанахі.

Борошно на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За необхідності долити води. Додати томатну пасту, аджику, сіль, лавровий листок, духмяний перець, перемішати і готувати ще 10 хвилин.

Додавання томатної пасти. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

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