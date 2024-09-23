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Чанахі з квасолею по-простому — смачний та наваристий, без горщиків та духовки

23 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чанахі з квасолею по-простому без духовки — простий покроковий рецепт
Чанахі з квасолею. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте смачний та наваристий чанахі з квасолею по-простому, без використання горщиків та духовки! Легкий рецепт для ситного обіду, який здивує своїм смаком і ароматом. Ідеальний варіант для домашньої кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • м’ясо 600 г;
  • картопля 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • варена квасоля 300 г;
  • томатна паста 1 ст.л;
  • аджика  ½ ст.л;
  • лавровий листок;
  • духмяний перець;
  • сіль;
  • борошно 2-3 ст.л;
  • вода 600-700 мл;
  • олія.

Спосіб приготування 

М’ясо нарізати на кубики, вкинути у розігріту олію і готувати у своєму соку під кришкою  10 хвилин. М’ясо посолити, ще кілька хвилин готувати під кришкою. Коли випарується рідина – підсмажити до легкої скоринки і забрати. Сюди ж вкинути нарізану кубиками цибулю.

простий рецепт чанахі
М’ясо на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кубиком нарізати моркву. Коли цибулю розм’якне і почне рум’янитися, додати моркву. Смажимо 2-3 хвилини і додати м’ясо.

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Смажене м’ясо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влити воду, накрити. Коли закипить, зменшити вогонь і готувати 30 хвилин. Додати картоплю. Коли картопля буде майже готова, додати варену квасолю.

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Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У сухій сковорідці підсмажити борошно. коли матиме коричневий відтінок, влити кілька черпачків бульйону з чанахі, замішати до однорідності і додати до чанахі. 

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Борошно на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За необхідності долити води. Додати томатну пасту, аджику, сіль, лавровий листок, духмяний перець, перемішати і готувати ще 10 хвилин.

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Додавання томатної пасти. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

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