Чанахи с фасолью по-простому без духовки – простой пошаговый рецепт

Ченахи с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготовьте вкусный и наваристый чанахи с фасолью по-простому, без использования горшков и духовки! Легкий рецепт для сытного обеда, удививший своим вкусом и ароматом. Идеальный вариант для домашней кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

мясо 600 г;

картофель 500 г;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

вареная фасоль 300 г;

томатная паста 1 ст.л;

аджика ½ ст.л;

лавровый лист;

душистый перец;

соль;

мука 2-3 ст.л;

вода 600–700 мл;

растительное масло.

Способ приготовления

Мясо порезать на кубики, вкинуть в разогретое масло и готовить в своем соке под крышкой 10 минут. Мясо посолить, еще несколько минут готовить под крышкой. Когда испарится жидкость — поджарить до легкой корочки и убрать. Сюда же добавить нарезанный кубиками лук.

Мясо на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кубиком нарезать морковь. Когда лук размякнет и начнет румяниться, добавить морковь. Жарим 2-3 минуты и добавить мясо.

Жареное мясо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влить воду, накрыть. Когда закипит, уменьшить огонь и готовить 30 минут. Добавить картофель. Когда картофель будет почти готов, вкинуть вареную фасоль.

Приготовление блюда. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В сухой сковороде поджарить муку. когда будет коричневый оттенок, влить несколько черпачков бульона из чанахи, замешать до однородности и добавить в чанахи.

Мука на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

При необходимости долить воду. Добавить томатную пасту, аджику, соль, лавровый лист, душистый перец, перемешать и готовить еще 10 минут.

Добавление томатной пасты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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