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Чанахи с фасолью по-простому — вкусный и наваристый, без горшочков и духовки

23 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Чанахи с фасолью по-простому без духовки – простой пошаговый рецепт
Ченахи с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте вкусный и наваристый чанахи с фасолью по-простому, без использования горшков и духовки! Легкий рецепт для сытного обеда, удививший своим вкусом и ароматом. Идеальный вариант для домашней кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мясо 600 г;
  • картофель 500 г;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • вареная фасоль 300 г;
  • томатная паста 1 ст.л;
  • аджика ½ ст.л;
  • лавровый лист;
  • душистый перец;
  • соль;
  • мука 2-3 ст.л;
  • вода 600–700 мл;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Мясо порезать на кубики, вкинуть в разогретое масло и готовить в своем соке под крышкой 10 минут. Мясо посолить, еще несколько минут готовить под крышкой. Когда испарится жидкость — поджарить до легкой корочки и убрать. Сюда же добавить нарезанный кубиками лук.

простой рецепт чанахи
Мясо на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кубиком нарезать морковь. Когда лук размякнет и начнет румяниться, добавить морковь. Жарим 2-3 минуты и добавить мясо.

быстрый простой рецепт чанахи
Жареное мясо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влить воду, накрыть. Когда закипит, уменьшить огонь и готовить 30 минут. Добавить картофель. Когда картофель будет почти готов, вкинуть вареную фасоль.

вкусный простой рецепт чанахи
Приготовление блюда. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В сухой сковороде поджарить муку. когда будет коричневый оттенок, влить несколько черпачков бульона из чанахи, замешать до однородности и добавить в чанахи.

домашний простой рецепт чанахи
Мука на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

При необходимости долить воду. Добавить томатную пасту, аджику, соль, лавровый лист, душистый перец, перемешать и готовить еще 10 минут.

простой рецепт чанахи
Добавление томатной пасты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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