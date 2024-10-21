Часникове намащення до свіжого хліба — покроковий рецепт приготування.

Часникове намащення — ідеальний рецепт до свіжого хліба зі скоринкою
Часникове намащення — це ідеальний варіант для тих, хто любить хрусткий свіжий хліб. Цей рецепт додасть вашій випічці пікантного смаку та стане улюбленою закускою на кожен день.
На сторінці в instagram MERI RASOI 2024 показали як приготувати ароматне намащення на хліб.
Вам знадобиться:
- часник;
- оливкова олія;
- вершкове масло;
- сіль;
- петрушка.
Спосіб приготування
Почистити часник і покласти його у форму для випікання, попередньо поливи оливковою олією. Поставити його у розігріту до 200°C і випікати до золотистого кольору близько 40-50 хвилин.
У блендер додати масло, петрушку, сіль і висипати часник. Ретельно все переблендирити до однорідної маси.
Масло попередньо краще розмʼякшити. Ви можете додати спеції та зелень на свій смак.
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