Часникове намащення до свіжого хліба — покроковий рецепт приготування.

Часникове намащення. Фото: Credits

Часникове намащення — це ідеальний варіант для тих, хто любить хрусткий свіжий хліб. Цей рецепт додасть вашій випічці пікантного смаку та стане улюбленою закускою на кожен день.

На сторінці в instagram MERI RASOI 2024 показали як приготувати ароматне намащення на хліб.

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Вам знадобиться:

часник;

оливкова олія;

вершкове масло;

сіль;

петрушка.

Спосіб приготування

Почистити часник і покласти його у форму для випікання, попередньо поливи оливковою олією. Поставити його у розігріту до 200°C і випікати до золотистого кольору близько 40-50 хвилин.

Часник та олія. Фото: instagram @merirasoi2024

У блендер додати масло, петрушку, сіль і висипати часник. Ретельно все переблендирити до однорідної маси.

Часник та масло. Фото: instagram @merirasoi2024

Масло попередньо краще розмʼякшити. Ви можете додати спеції та зелень на свій смак.

Намащення на хліб. Фото: instagram @merirasoi2024

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