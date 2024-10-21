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Часникове намащення — ідеальний рецепт до свіжого хліба зі скоринкою

21 жовтня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Часникове намащення до свіжого хліба — покроковий рецепт приготування.
Часникове намащення. Фото: Credits
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Часникове намащення — це ідеальний варіант для тих, хто любить хрусткий свіжий хліб. Цей рецепт додасть вашій випічці пікантного смаку та стане улюбленою закускою на кожен день. 

На сторінці в  instagram MERI RASOI 2024 показали як приготувати ароматне намащення на хліб. 

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Вам знадобиться: 

  • часник;
  • оливкова олія;
  • вершкове масло;
  • сіль;
  • петрушка. 

Спосіб приготування 

Почистити часник і покласти його у форму для випікання, попередньо поливи оливковою олією. Поставити його у розігріту до 200°C і випікати до золотистого кольору близько 40-50 хвилин. 

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Часник та олія. Фото: instagram @merirasoi2024

У блендер додати масло, петрушку, сіль і висипати часник. Ретельно все переблендирити до однорідної маси.

просте часникове намащення ідеальний рецепт
Часник та масло. Фото: instagram @merirasoi2024

Масло попередньо краще розмʼякшити. Ви можете додати спеції та зелень на свій смак.

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Намащення на хліб. Фото: instagram @merirasoi2024

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